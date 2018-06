Kanye West se une a The Beatles y Eminem con octavo álbum número uno

LEA TAMBIÉN

Con su álbum 'Ye', Kanye West se unió a The Beatles y Eminem al igualar el número de álbumes, ocho, que coronaron la lista de los más vendidos en Estados Unidos.

Lanzado el 1 de junio del 2018, se trata de un recorrido introspectivo de siete temas y debutó como número uno de la cartelera de referencia Billboard 200, convirtiéndose en el octavo álbum consecutivo de West en conseguirlo. Solo The Beatles y Eminem habían logrado esta hazaña antes.



Hasta el jueves, 'Ye' había vendido 208 000 copias -incluyendo descargas y streaming-, según Nielsen Music, muy por delante de la más reciente producción del rapero Post Malone, 'Beerbongs and Bentleys'.



Después de un año de silencio, el controvertido West apareció en abril reafirmando públicamente su apoyo a su “hermano”, el presidente republicano Donald Trump.



'Ye', una mezcla de soul y dance que recuerda los primeros tiempos del rapero, repasa muchas de las polémicas en las que el músico se ha enzarzado. Los temas abordan la actualidad pero también los demonios de West.



Todos sus álbumes con la excepción del primero, 'The College Dropout' (2004), estuvieron en la cima de la clasificación, así como 'Watch The Throne', realizado en colaboración con Jay-Z en 2011.

El viernes 8 de junio del 2018, West sorprendió con su segundo álbum en poco más de una semana, esta vez con una propuesta más oscura en la que aborda las angustias de la vida junto a Kid Cudi.