Kanye West demanda a su aseguradora tras cancelación de conciertos 

El rapero estadounidense Kanye West demandó a su aseguradora para exigirle unos diez millones de dólares en concepto de indemnización por la cancelación de su gira Saint Pablo Tour el pasado noviembre, informaron medios estadounidenses.

Su empresa Very Good Touring, Inc. interpuso una querella ante un tribunal de California el martes 1 de agosto del 2017 exigiendo a la aseguradora más de diez millones de dólares (unos 8,5 millones de euros), informaron medios citando documentos judiciales. La aseguradora se ha negado hasta ahora a pagar por la cancelación de la gira.



El rapero suspendió el pasado otoño (boreal) 21 conciertos en Norteamérica y fue tratado en el hospital porque sufría agotamiento. Las aseguradoras no han suministrado hasta ahora "ninguna explicación contundente sobre el motivo por el que no han pagado ni tampoco han dicho si pagarán alguna vez", cita el Hollywood Reporter el documento de la querella.



La aseguradora sospecha que el motivo del malestar del rapero y la cancelación de la gira fue el consumo de marihuana y se niega por ello a pagar la suma, a lo que el músico ha reaccionado ahora con una demanda por ruptura de contrato.



El rapero de 40 años protagonizó además algunos momentos controvertidos, como cuando alabó al presidente estadounidense Donald Trump o insultó a los también músicos Beyoncé y Jay-Z y a la política demócrata Hillary Clinton.