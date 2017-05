Justin Bieber se olvidó la letra de su remix 'Despacito' en una discoteca de Nueva York

Justin Bieber volvió a generar polémica esta semana luego de que se difundiera un video suyo tratando de cantar "Despacito" en el Nightclub 1 Oak de Nueva York.

Las imágenes, que fueron obtenidas por TMZ, muestran que la canción empezó a sonar por los parlantes de la discoteca y Bieber, con un micrófono en la mano, cantó: "Despacito… No sé la palabra así que digo poquito, no sé la palabra así que digo Dorito, no sé la palabra así que digo poquito".



Mientras pronunciaba las estrofas se reía y parecía mofarse de la canción. Al ver a un joven afroamericano, por algún extraño motivo el músico interpretó que sabría hablar español. "¡Tú sí sabes las palabras!", le gritó y le acercó el micrófono. Pero la respuesta que recibió fue "no, no, no".



No es la primera vez que el ídolo pop genera polémica por el público latino. Sus últimas presentaciones en México fueron muy criticadas porque no sólo hizo playback en el estadio, sino que ni siquiera se molestaba por disimularlo. También había generado mucho revuelo en Argentina, cuando un fan le arrojó una bandera del país y él la tiró al suelo y barrió el escenario con ella.