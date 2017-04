I'm the One, lo nuevo de Justin Bieber

Hoy, 28 de abril de 2017 se difundió en YouTube I'm the One . El tema, que lleva la firma de DJ Khaled cuenta con la colaboración del cantante canadiense Justin Bieber y los raperos Lil Wayne, Quavo y Chance The Rapper. Hasta las 09:00 de hoy el clip sumaba mas de 467 500 reproducciones en la plataforma de videos.

En su cuenta de Instagram, Bieber anunció el pasado 25 de abril su colaboración en el tema. Lo hizo publicando la imagen promocional del sencillo que muestra a un bebé en una piscina. La fotografía suma más de 1 millón de 'me gusta' en esa red social.

Friday Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 4:15 PDT



El ritmo del tema musical, se asemeja en ciertos puntos al reggae sin dejar de lado el rap. El video fue dirigido por Eif Rivera quien en ocasiones anteriores ha colaborado con 50 cent, Kanye West, Fat Joe, Wyclef, entre otros.



El videoclip de I'm the One tiene una duración de 5 minutos con 21 segundos y fue grabado en febrero. Muestra a un grupo de personas en lo que parece ser una fiesta en la piscina mientras Justin Bieber y los otros colaboradores interpretan el tema musical.



A pocas horas de su publicación I'm the One se convirtió en tendencia en Twitter y se ubicó en el primer lugar de las tendencias de YouTube superando al clip promocional de los primeros 100 días de Donald Trump en la presidencia que serán abordados en un episodio de 'Los Simpson'

Video: YouTube, cuenta: DJKhaledVEVO

I'm the One es parte del décimo álbum de estudio de DJ Khaled, 'Grateful' que se espera salga a la venta hasta finales de este 2017.