Justicia de Colombia exige a rectora ofrecer disculpas públicas a niña por bullying

La rectora de un colegio de básica primaria en Bogotá fue conminada por la justicia a ofrecer disculpas públicas a una niña de ocho años que sufrió bullying en las aulas de clases, informaron este 29 de diciembre del 2017 medios locales.

La Corte Suprema de Justicia colombiana tomó recientemente la decisión de ordenar a la rectora del colegio, ubicado en la capital colombiana, a realizar un acto de excusas públicas durante los primeros días del próximo año escolar, dado que las pruebas apuntan a que los profesores toleraron y promovieron el bullying dentro de las aulas de clase.



Según cita el medio local RCN Radio, la madre de la menor instauró una acción de tutela (amparo constitucional) en contra del colegio, luego de que en julio pasado la pequeña sufriera episodios de depresión e incluso manifestara que quería acabar con su vida, por lo que fue internada en una clínica.



El drama de la pequeña no solamente era culpa de sus compañeros de clases, sino que se extendía a los profesores y directivas del colegio, quienes, incluso, en reuniones con padres de familia humillaron a la estudiante por no tener dinero para comprar el uniforme escolar.



La tutela indica que los profesores indicaron a la madre de la menor que "si no tiene dinero para adquirir los uniformes, ellos podrían ayudarle para que no continuara en el plantel".



El alto tribunal tuteló los derechos fundamentales a la educación, la salud, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad y la vida de la menor de edad al determinar que se presentó una "conducta de exclusión social, hostigamiento e intimidación".



Debido a las constantes arremetidas en su colegio, la niña no quiso volver a estudiar finalizando este año y su progenitora decidió cambiarla de institución para 2018.



El fallo advierte que existen varios antecedentes de este tipo de bullying en Colombia y el mundo, que han generado "desenlaces fatídicos", hecho por el cual los profesores y las directivas de los colegios están "llamados a enfrentar este fenómeno social mediante la prevención y la aplicación de medidas de fondo".