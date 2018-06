'Jurassic Park': ¿Qué ha sido de sus protagonistas 25 años después de 'Parque Jurásico'?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

'Parque Jurásico' cumple 25 años y los fans de la película de dinosaurios por excelencia se han encargado de hacerse notar en redes sociales. La cinta de Steven Spielberg se estrenó en cines el 18 de junio de 1993. Desde entonces, millones de personas han disfrutado de las aventuras de personajes tan icónicos como el Dr. Ian Malcolm o la paleo-botánica Ellie Satller. Actores por los que, al igual que ocurre con los artistas que los encarnaron, ha pasado ya un cuarto de siglo.

Algunos de ellos siguieron en la saga durante alguna de las secuelas. Es el caso de Jeff Goldblum, que repitió en 'El mundo perdido', aunque no en la tercera. En 'Parque Jurásico III' sí estuvo, en cambio, Laura Dern, quien el año pasado recibió un Globo de Oro por su papel en Big Little Lies.



¿Quiere saber qué ha sido de los -por entonces- pequeños Ariana Richards (Lex Murphy en la película) y Joseph Mazzello (Tim Murphy)? Se lo contamos.



Jeff Goldblum



El Dr. Ian Malcolm se hizo famoso en 'Parque Jurásico' por aplicar la Teoría del Caos en cada una de sus decisiones. Jeff Goldblum repitió en dicho papel en 'El mundo perdido' (1997). No fue la única secuela que sacaría adelante, ya que apareció en 'Independence Day: Contraataque' en 2016. Además de varias películas -entre las que destaca recientemente 'Thor: Ragnarok- Goldblum' ha tenido mucho trabajo en televisión con series como Portlandia o Ley y Orden. Ahora en cines, repite su papel como Ian en la recién estrenada 'Jurassic World: El reino caído'.



Laura Dern



La actriz estadounidense encarnó a la paleo-botánica Ellie Sattler en 'Parque Jurásico' y, por suerte o por desgracia, reeditó su papel en la defenestrada 'Parque Jurásico III'. Algunas de sus películas más notables desde entonces son 'Cielo de octubre', 'Yo soy Sam' y 'Alma Salvaje', por la que obtuvo una nominación al Oscar. A sus 51 años, ha ganado tres Globos de Oro: dos como Mejor actriz de reparto por la tv-movie Recount (2009) y la serie Big Little Lies (2017); y uno como Mejor actriz principal por la serie Enlightened (2012).



Ariana Richards



En la película de 1993 interpretó a la nieta del creador del parque John Hammond, Lex Murphy. Esta estrella infantil se enfrentó a los dinosaurios a la vez que se ganaba el corazón de los espectadores. Tras 'Jurassic Park', Ariana apareció en 'Angus' (1995) y en la secuela 'El mundo perdido' (1997). También participó en un episodio de 'Boy Meets World' (1996) y protagonizó varias películas para televisión. Se tomó un descanso como actriz durante 12 años para centrarse en la pintura hasta que en 2013 regresó para protagonizar la tv-movie Battledogs.



Joseph Mazzello



Este por entonces jovencísimo actor interpretó a Tim Murphy, hermano de Lex Murphy y nieto de John Hammond. Regresó como el pequeño Tim en 'El mundo perdido' (1997) y años más tarde se matriculó en la Universidad del Sur de California, para cuya prestigiosa escuela de cine incluso le escribió una recomendación su director de 'Parque Jurásico', Steven Spielberg. Joseph encarnó a Dustin Moskovitz en 'La red social' (2010) y ese mismo año se volvió a juntar con Spielberg para rodar la miniserie The Pacific. Ha aparecido en series como Elementary y CSI: Crime Scene Investigation. En 2016, protagonizó y dirigió la película 'Undrafted' y próximamente asumirá el papel del guitarrista de Queen, John Deacon, en el biopic sobre Freddie Mecury, Bohemian Rhapsody.



Sam Neill



Tras interpretar al mítico Dr. Alan Grant en 'Parque Jurásico', la carrera de Sam Neill ha destacado por papeles muy reconocidos, sobre todo, en televisión. De interpretar a este paleontólogo que recorre el parque con los nietos de su creador, Neill pasó a protagonizar exitosas series de televisión como Los Tudor en 2007, Alcatraz en 2012 y Peaky Blinders en 2014. Antes, eso sí, volvió para repetir como Alan Grant en 'Parque Jurásico III'. Actualmente trabaja en el rodaje de la película 'Ride Like a Girl', con vistas al estreno en 2019.



Wayne Knight



Recordado para siempre por el gran público como Dennis Nedry en Parque Jurásico, Wayne Knight ha proseguido con su carrera tanto en el cine -también en el doblaje de animación- como en televisión. Encarnó a Newman en Seinfeld hasta 1998, además de otras series como 3rd Rock from the Sun y The Exes. Películas como 'Space Jam' y 'Ratas a la carrera', o doblajes como los 'Tarzán', 'Toy Story 2' y 'Kung Fu Panda' tuvieron su aportación.



Richard Attenborough



Por último, el legendario actor que dio vida al fundador de 'Parque Jurásico' y CEO de la compañía de ingeniería genética InGen. Richard Attenborough falleció el 24 de agosto de 2014, a los 90 años de edad. Antes, volvió como John Hammond en 'El mundo perdido' (1997) y apareció en la película 'Elizabeth' (1998) y en la serie de televisión Jack y las judías mágicas: The Real Story (2001). En 2002, escribió y dirigió 'Puckcoon'. En 2008 publicó su autobiografía, 'Entirely Up To You, Darling'.