Jungkook, de BTS, sorprendió con un video que revolucionó a sus seguidores

Jeon Jungkook causó sensación en Twitter. Es que el cantante, miembro de BTS, revolucionó a sus millones de seguidores cuando compartió un video de él mismo haciendo un nuevo cover.

El joven cantante, estrella del K-pop compartió su versión de All of My Life, de Park Won. El ídolo teen usa sólo un teclado de fondo y su destreza vocal es impresionantes. El clip ya tiene casi tres millones de visitas.



Jungkook forma parte de la banda masculina más exitosa del pop coreano. Son siete miembros, Jungkook, Jin, Jimin, V, RM, J-Hope y Suga, y lanzaron el año pasado su quinto álbum 'Love Yourself: Her', que vendió más de 1,58 millones de copias y se convirtió en el álbum más vendido en Corea del Sur en 16 años.



​BTS también es gran éxito en el extranjero, con dos canciones del álbum, 'DNA' y 'Mic Drop', incluidas en el la lista 'Hot 100' de la revista estadounidense Billboard y certificadas como 'oro' por la