Julión Álvarez se desvincula de narco y dice que todo lo gana con su trabajo

El cantante mexicano Julión Álvarez pidió hoy (9 de agosto de 2017) a sus seguidores que no se preocupen por las acusaciones de EE.UU. de que es testaferro de un narcotraficante y aseguró que no tiene necesidad de ello porque lo poco o mucho que tiene se lo ha ganado con su trabajo.

"Me ha costado muchísimo, lo poco o lo mucho que tengo me lo he ganado (...) Me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando", afirmó en una transmisión en vivo de casi cuatro minutos en su cuenta de Facebook.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy (9 de agosto de 2017) a 22 mexicanos y 43 empresas por su relación con las actividades del narcotraficante Raúl Flores Hernández, entre ellos Álvarez y el veterano futbolista Rafa Márquez, exjugador del Fútbol Club Barcelona.



"Ambos hombres tienen una relación duradera con Flores Hernández, y han actuado como socios testaferros de él y su organización narcotraficante", indicó la entidad en un comunicado.

El cantante, que dirige el grupo regional mexicano Julión Álvarez y su Norteño Banda, señaló que se va a asesorar y especuló con la posibilidad de que los señalamientos en su contra puedan ser "cuestiones de envidias, de celos", o incluso políticas.



"Ustedes saben a lo que nos dedicamos, saben lo que somos", dijo a su público, y agregó que el día que le toque dar la cara lo hará.



Álvarez también aludió a Rafa Márquez, del que dijo tampoco tiene necesidad de vincularse con el narcotráfico, ya que es uno de los mexicanos que más años lleva en el fútbol.



"Sí, es mi amigo, es mi compa y estamos dispuestos para hacer equipo", apuntó el intérprete.



"Cada quien tiene que defenderse", agregó Álvarez, quien afirmó estar "muy claro" con lo que ha hecho, con lo que tiene y lo que ha logrado.



Las sanciones congelan cualquier propiedad que Márquez, Álvarez y el resto de afectados pudieran tener en EE.UU. y prohíben a estadounidenses implicarse en transacciones financieras con ellos, pero no resultan en la incautación de sus propiedades ni les someten a cargos criminales.

El anuncio es el resultado de una "investigación de varios años" entre varias agencias de EE.UU. y el Gobierno mexicano y busca entorpecer las actividades de Flores Hernández, un narcotraficante poco conocido, pero que Washington considera "de la misma talla que (Joaquín) El Chapo (Guzmán)", dijo un funcionario estadounidense.