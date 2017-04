Julieta Venegas se lanza a la conquista de Moscú con un único concierto

La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas se lanza este 25 de abril del 2017 a la conquista de Moscú con un único concierto, dentro de su espectáculo Parte Mía Tour 2017, en el que ofrecerá lo más selecto de su repertorio y que ella espera con "mucha curiosidad", según revela en una entrevista a Efe.

"Estoy muy curiosa, Nunca había venido a Moscú, y tengo mucha curiosidad por saber quién va a venir al show, si van a venir (risas). Estoy con mucha ilusión, con muchas ganas de conocer a la gente de acá, al público de acá", afirma la ganadora de seis Grammy Latinos, un Grammy Award y tres Premios Oye.



El Parte Mía Tour fue diseñado como un concierto intimista en el que Julieta está acompañada por solo dos de sus músicos, Matías Saavedra y Sergio Silva.



"Para mí ha sido toda una experiencia porque estoy acostumbrada a un show con un grupo más grande. Esto ha sido genial para mí porque ha sido como volver al instrumento, volver a la esencia de la canciones y volver el punto de partida", asegura la artista.



Admite que, debido al formato del espectáculo, ella tuvo que volver a aprenderse sus canciones, lo mismo que sus dos músicos.



"Para mí ha sido muy inspirador porque me imagino las cosas que se pueden hacer, me dan ganas de escribir otras canciones. Hace un par de años que no me pongo a escribir y ahora tengo ganas de hacerlo. Ha sido como volver a flexibilizar el cerebro y volver a disfrutar de otra manera", explica.



A la pregunta de con quién de los grandes de la canción ya desaparecidos le hubiese gustado cantar a dúo, contesta sin pensar un segundo: "Con José Alfredo Jiménez, definitivamente".

Y "con Violeta Parra, Chabuca Granda, Juan Gabriel...", añade a continuación.



"Por suerte, tenemos un gran riqueza musical en Latinoamérica. hay muchísimos compositores que nos han dejado canciones maravillosas que podemos seguir cantando", señala Julieta, que lleva veinte años deslumbrando en los escenarios.



Oriunda de Tijuana, ciudad del estado mexicano de Baja California, fronterizo con EE.UU., la artista tiene gran sensibilidad hacia el problema migratorio, que no duda en considerar el "tema clave" del mundo en este momento, "no solo como un tema de migración, sino de derechos humanos" también.



En este sentido, destaca que actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es "lo opuesto de lo que ahora necesita el mundo".

"De repente empieza a haber como mucho miedo y esta explotación del miedo es lo terrible de la política, que la derecha explote el miedo de la gente y el temor a lo diferente", alerta la artista.



Julieta percibe un "giro hacia la derecha a nivel mundial que empieza a sentirse tanto en América Latina y como en otras partes, en Estados Unidos y Europa".



"Generalizar la violencia del terrorismo hacia cualquier migrante es superfuerte, es una manera de generar un ambiente supertenso e innecesario", subraya.



En esta gira, Julieta viaja acompañada por su hija, Simona, de 6 años, que, resalta, "sufre y disfruta" del periplo europeo. "Ayer me decía: Mamá, no quiero ir a lugares donde hablen otras lenguas", narra la cantante.



Desde Moscú, Julieta Venegas viajará a Madrid donde el próximo jueves dará el último concierto del Parte Mía Tour, tras presentarse en trece ciudades europeas, entre ellas París, Londres y Zúrich (Suiza).



"Con España tengo una larga relación, de años. Para mí este show está siendo un descubrimiento, también para la gente", manifiesta la cantante, quien confía en poder tomarse una pausa a fin de año para volver a componer.