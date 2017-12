Desestiman una demanda contra Michael Jackson por abuso sexual a un menor

Un juez de Los Ángeles desestimó una demanda contra el fallecido cantante Michael Jackson por un presunto delito de abuso sexual a un menor, informó este 20 de diciembre del 2017 el medio especializado en noticias de famosos TMZ.

La denuncia la presentó en 2013 el coreógrafo australiano Wade Robson, quien aseguró que fue víctima de abusos por parte del "rey del pop" cuando era un niño.



En sus argumentos, el juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles Mitchell L. Beckloff consideró que dos compañías que eran propiedad de Jackson, y que con el cantante fallecido desde 2009 eran las dos únicas partes de la defensa que restaban en el caso, no pueden ser juzgadas como responsables por los presuntos comportamientos del artista con Robson.



De esta manera, el juez no entró a considerar si las acusaciones de abuso sexual eran ciertas o no.



Robson, que ahora tiene 35 años, visitó de niño y con frecuencia Neverland, la famosa residencia del cantante.



El denunciante fue testigo clave en el juicio contra Michael Jackson por pederastia celebrado en 2005, un proceso legal del que fue declarado inocente y en el que Robson negó que el artista se sobrepasara con él.



Posteriormente, Robson presentó su propia denuncia, que fue la que el juez desestimó.



Encumbrado como una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX, Jackson falleció en junio de 2009 a los 50 años debido a una sobredosis de medicamentos mientras preparaba una serie de conciertos en Londres con los que planeaba su regreso a los escenarios.