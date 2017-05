Juez desestimó acción de protección y valida proceso de elecciones en la Casa de la Cultura de Guayas

El juez Miguel Torres López decidió inadmitir la acción de protección que había frenado las elecciones de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas.

La resolución se dio este miércoles 10 de mayo del 2017 luego de una audiencia de más de dos horas en Guayaquil. Así, el magistrado revocó la medida de suspensión de esos comicios y se hará efectiva una vez que se ejecute la resolución. Con ello se desechó la acción de protección que había interpuesto el artista plástico Joaquín Serrano, quien demandaba una supuesta vulneración de derechos al no haber sido admitida su candidatura en ese proceso.



Las elecciones estaban previstas inicialmente para el pasado 5 de mayo, pero dos días antes en una audiencia el juez Torres López abrió un término de prueba que se retomó este miércoles 10 de mayo del 2017.



El magistrado, en su resolución oral, explicó que el demandante no cumplió con los reglamentos vigentes dentro del tiempo establecido para la inscripción de las candidaturas.



Serrano cuestionaba, entre otras cosas, la conformación de la Junta Electoral de la Casa de la Cultura. También afirmó que dicho organismo incumplió con la conformación respecto a miembros del RUAC, uno principal y uno secundario, porque los miembros del Registro que hicieron parte del proceso están vinculados a la Casa de la Cultura.

​

También criticó que se lo haya descalificado por no haber incluido en una dirección juramentada de que reside en Guayaquil, como lo establece la Ley. Esto, aclaró, pese a que todos en el ámbito cultural conocen que habita en la urbe porteña.



“Tenemos que ver qué va a pasar después con el abogado, de todas maneras seguimos planteando mi punto”, cuestionó Serrano.

En tanto, Katia Murrieta, presidenta de la Junta Provincial Electoral de la Casa de la Cultura y parte demandada, aseguró que el cuerpo colegiado sí incluyó a dos miembros del RUAC.



Murrieta reiteró que el tema de fondo es que la lista de Serrano incumplió con los plazos para presentar los requisitos, cosa que sí cumplieron otras tres candidaturas, y que no le correspondía a la Junta conceder plazos extraordinarios.

​

“Espero que con esto termine este capítulo muy triste, por cierto, y que podamos continuar con el normal desenvolvimiento del proceso de elecciones”, acotó tras conocer la decisión del Juez.



Murrieta comentó que van a esperar que se ejecute el fallo y en lo posterior sesionarán para definir la nueva fecha de los comicios. En el proceso participan el actor y director de teatro Cristian Cabrera, Lista 1; el escritor Fernando Naranjo, Lista 2;y, el artista plástico Miguel Ángel Cantos, Lista 3.



La convocatoria disponía que las inscripciones se recibirían entre las 09:00 y 16:00, entre el 7, 10 y 11 de abril.