Jueces disponen nueva audiencia por supuesta vulneración de derechos por marcha 'Con Mis Hijos No Te Metas'

Los jueces de la sala 107 del Complejo Judicial del Sur, en Quito, resolvieron la noche de este jueves, 19 de octubre del 2017, convocar a una nueva audiencia por la supuesta vulneración de derechos por la marcha 'Con Mis Hijos No Te Metas'.

La diligencia se desarrollará el próximo miércoles 25 de octubre, a las 08:30, para tramitar una acción de protección en contra de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y del Movimiento Vida y Familia.

El objetivo: profundizar la supuesta vulneración de derechos hacia la comunidad de Gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexo (Glbti).



La resolución del Tribunal se dio tras negar las medidas cautelares interpuestas, el 12 de octubre para evitar la realización de la marcha denominada #ConMisHijosNoTeMetas. Esta ya se llevó a cabo el sábado 14 de octubre.



“Se mostraron pruebas de que existe un riesgo inminente para los grupos Glbti. Además se habla de que ya existiría una vulneración de los derechos y a la dignidad de la comunidad, ya que se los ha tachado de 'depravados, desviados'. En tal virtud, el Tribunal reconoció que hay que profundizarlo”, según Estefanía Chávez, otra abogada de los grupos Glbti.



Hasta el momento, dijo el juez, no se puede advertir, que exista una vulneración de derechos, por lo que no puede dar las medidas cautelares. La audiencia se realizó este jueves 19 de octubre desde pasadas las 15:00.



Braulio Alvarez, abogado de Jaime Cornejo, uno de los citados, insistió en que no existen "ganadores ni perdedores. Lamentablemente quienes piden respeto han tratado de silenciar la voz".



Cinthia Carrasco, abogada de las minorías sexuales, indicó que la audiencia servirá para que se argumenten detalladamente el tema de la supuesta vulneración de derechos.



Según los abogados, el Tribunal reconoció que hubo una vulneración de derechos. Esto ante "el error por no tomar cartas (a tiempo) ante el pedido de medidas cautelares por la marcha (del 14 de octubre)".