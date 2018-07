Juan Fernando Velasco: 'La Ley 1x1 no ha tenido el efecto que todos hubiéramos esperado”

LEA TAMBIÉN

Juan Fernando Velasco, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores (Sayce), acudió a la Asamblea Nacional para presentar las propuestas que este gremio tiene para la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Velasco acudió a la Comisión de Derechos Colectivos que tramita las reformas a la norma hoy, lunes 2 de julio del 2018. Ahí señaló que buscan “garantizar el respeto al derecho del autor y lograr que los medios de comunicación asuman el compromiso de respetar y hacer valer el derecho de los autores y compositores de mundo y del Ecuador”.



Por otro lado, Velasco señaló que están abiertos a reforma el artículo 103 de la LOC que señala la obligación de tener un 50% de producción nacional en las radios. A esta normativa se la conoce con el nombre de uno por uno.



“Me parece que no ha tenido, no ha brindado los frutos que hubiéramos esperado. No es algo que lo digo yo, es algo que podemos verlo. Ha estado siendo implementado durante cinco años más o menos y el crecimiento, el avance de la industria del entretenimiento no se ha visto afectada de manera determinante por esta medida”, señaló el dirigente de Sayce y cantante ecuatoriano.



Por eso están abiertos a abrir diálogos para encontrar una mejor forma de promoción. Advirtió que con la implementación del uno por uno hubo también confrontación con los medios de comunicación. “(Vamos) a dialogar o encontrar momentos, consejos y construir una propuesta con la cual los artistas, autores y medios de comunicación involucrados nos sintamos beneficiados”.



El artículo 103 se refiere a la difusión de los contenidos musicales. Ahí dice que en los casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor

conforme se establece en la ley. Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las estaciones de carácter temático o especializado.