Juanes: la música tiene el poder de curar las heridas del alma

El colombiano Juanes dijo este 18 de octubre del 2017 que la música tiene "el poder de curar las heridas del alma" y se consideró un "privilegiado" por tener la oportunidad de colaborar con el estadounidense Logic en una canción contra el suicidio.

En una entrevista con Efe en Sídney, Juanes señaló que ese trabajo "tiene un mensaje muy poderoso para la gente que está pasando por un momento súper oscuro de su vida y no encuentra alivio ni apoyo en ninguna parte".



La colaboración de Logic con el artista colombiano, que se caracteriza por apoyar causas sociales y humanitarias, es la versión bilingüe del éxito 1-800-273-8255, título que es el número de teléfono de la línea de prevención del suicidio en Estados Unidos.



Juanes se encuentra en Sídney para ofrecer hoy un único concierto como parte de la presentación mundial de su canción Fly to the beat y de la promoción de su séptimo disco de estudio, 'Mis planes son amarte', considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes del año y que está nominado para los premios Grammy.



Con más de una veintena de galardones Grammy en su haber, el artista consideró, con su sencillez característica, que este tipo de premios son también un reconocimiento a su equipo. Confirman que "apostaste a algo diferente, a algo que es tuyo, que no te fuiste por las tendencias sino que te fuiste por algo que es tuyo y es algo que es bonito", aseguró.



El músico paisa (vocablo colombiano para los habitantes de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, noroccidente del Tolima y norte del Valle del Cauca) defendió la autenticidad y la identidad. "Para mí siempre ha sido muy importante (la identidad), no solo ahora, siempre y debe seguir siendo importante para todos los que somos de nuestras tierras. Pienso que defender las raíces y todo lo que constituye lo que somos hoy en día es clave", manifestó el intérprete de éxitos de A Dios le pido y La camisa negra.



Por eso, su estilo está marcado por elementos de la cumbia, el vallenato, la música huasca que, según remarcó el compositor de 44 años, son su inspiración en sus canciones. El impulsor de la Fundación mi sangre en favor de las víctimas de las minas antipersona abogó por el respeto a las distintas culturas y, en ese sentido, consideró a la música como un vehículo universal para conectar a la gente.



Este planteamiento se refleja en Good bye for now (Adiós por ahora), su primera canción en inglés y que forma parte de 'Mis planes son amarte', que se promociona con un video que muestra a una mujer de rasgos indígenas.



"Todo el concepto de este álbum es esa conexión de toda parte ancestral indígena, autóctona, con la parte espacial y la científica del planeta" que parecieran que están superpuestas pero que "forman parte de esa universalidad", remarcó.

Sobre el último escándalo en Hollywood, Juanes se mostró indignado por los abusos sexuales a actrices y destacó las campañas como el #yotambién (#metoo) que circulan en las redes sociales en las que las mujeres que han sufrido alguna clase de agresión de este tipo pueden liberarse y denunciarlo.



"Hemos sido demasiado machistas por mucho tiempo y pienso que todo lo que está sucediendo ahora está despertando la conciencia por el respeto a la mujer", opinó el músico. La mujer "es algo sagrado, todos los que estamos aquí estamos por una mujer, la madre de cada uno de nosotros", añadió Juanes, y apoyó que se denuncien todos los atropellos cometidos y que se ponga "fin a esos abusos".