Juanes estampa su firma en el metro de Medellín

El metro de Medellín cuenta desde este 9 de mayo del 2017 con un vagón muy especial, el que firmó el músico Juanes en esta ciudad colombiana en la que se crió y se hizo artista, que está decorado con dibujos de su último trabajo y frases suyas.

"¡Ya tengo metro!", alardeó el cantautor cuando vio cómo el vagón entraba a la estación "Poblado" del metro de Medellín.



Acompañado por una nube de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y curiosos que querían inmortalizar el momento, Juanes se subió al metro acompañado por su esposa, sus tres hijos y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.



En el interior continuó disfrutando de los dibujos, de inspiración sideral, que ilustran su último trabajo -'Mis planes son amarte'- que lanzará esta noche en la ciudad en que creció.



Al lado de esos dibujos que podrán disfrutar todos los que usan el servicio de metro de Medellín a diario, hay fotografías recientes del cantante acompañadas por frases de él que contienen mensajes de amor para su ciudad.



"Mi lugar favorito de Medellín es el centro; ¡y la casa de mi mamá!", reza uno de ellos.



"Me gustaría que mi ciudad se mirara y se escuchara", se responde en otro vagón el propio cantante paisa.

Recorriendo mi Medellín en Metro, Tranvía y Metrocable. Feliz de estar aquí para el lanzamiento de #misplanessonamarte Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 9 de May de 2017 a la(s) 9:27 PDT

La normalidad de esos trenes se vio interrumpida por el hijo más ilustre -al menos en lo musical- de la ciudad, que del metro saltó al tranvía y de ahí al denominado metrocable, un teléferico que lleva hasta las barriadas más elevadas de la ciudad y que fueron asoladas por la violencia del narcotráfico en los años 80 y 90 del siglo pasado.



Desde lo más alto de Villa Sierra, una comuna, nombre con el que se conocen en Colombia este tipo de barriadas humildes, Juanes se sorprendió y mostró satisfecho por el cambio que ha vivido Medellín.



En la villa se alegró de "ver cómo esta infraestructura va transformando la ciudad".



Todo ese sistema de transporte público, orgullo de las administraciones locales y de sus ciudadanos, aseguró que "es importantísimo" porque cumple una de las máximas que plasmó en el metro "nos ayuda a escucharnos como ciudad".



Además, Juanes recordó que creció en el centro de Medellín y en su adolescencia iba mucho al Parque Berrío, donde buscaba guitarras eléctricas, "comía papas criollas, papas fritas o mango con sal".

Foto: AFP

A su lado, el alcalde Gutiérrez se mostraba sonriente y aseguró que "es un gran orgullo tenerlo" en Medellín, lo que supone "volver al origen, recordar sus raíces y también "ver cómo esta ciudad se transforma a través del optimismo de su gente y la inversión social".



Ya más tranquilo y sin la nube de periodistas y curiosos a su alrededor, Juanes comentó a Efe que está feliz de "ver cómo se ha ido transformado la ciudad".



"Es un avance grandísimo, poder venir a presentar el disco, de Medellín para el mundo. Me llena de emoción, en mi carrera como solista no lo había hecho nunca y es una deuda que tengo pendiente", subrayó.



El artista aseveró que viaja "constantemente" a Medellín, donde siempre percibe cómo va cambiando todo; se dejó embargar por el habla de su región y destacó: "Si vos tomás una fotografía de Medellín de hoy y la comparás con la de los 80 no hay comparación, es muy diferente".



"Sigue habiendo muchos problemas sociales porque no es fácil lo que sucede en Colombia, pero el avance ha sido muy grande", sostuvo.



Prueba de esa pasión que siente por la ciudad, capital del departamento de Antioquia y segunda en dimensión de Colombia, es que Juanes ha inculcado a sus hijos la pasión por una localidad por la que hoy se movieron, con la timidez propia de la edad, como peces en el agua.



El gran acto de Juanes en Medellín continuará esta noche con la presentación de 'Mis planes son amarte' en un escenario en el que no faltará la alfombra roja.