Dos jóvenes reciben con éxito los primeros trasplantes de útero en la India

Dos jóvenes han recibido con éxito los primeros trasplantes de útero en la India, un logro en el país asiático que el equipo médico que las trató espera que se traduzca en la gestación y nacimiento del ansiado bebé el año que viene.

"Ha sido un éxito total, las dos pacientes se encuentran perfectamente", afirmó este 20 de mayo del 2017 a Efe el doctor Shailesh Puntambekar, director médico del Hospital Galaxy Care de Pune, en el oeste de la India, donde el pasado jueves y viernes fueron operadas las jóvenes.



En la primera operación, que se prolongó durante casi 10 horas, se efectuó el trasplante del útero de la madre, de 45 años, a su hija de 21, en un caso en el que la paciente "había nacido sin útero, pero producía ovarios con normalidad", explicó el médico.



En el segundo trasplante el problema era diferente, porque aunque la paciente de 24 años tenía útero, este se encontraba muy dañado debido a que en los tres últimos años había sufrido dos abortos.



"Estaba desesperaba por tener un niño, por lo que su madre donó el útero", dijo Puntambekar, que anotó que las dos jóvenes llevan varios años casadas. Según el médico, tanto las donantes como las receptoras se encuentran hospitalizadas, pero mientras las madres serán dadas de alta el lunes, sus hijas deberán permanecer en el centro al menos tres semanas.



Eso se debe a que aunque en los dos úteros "la sangre está circulando con normalidad", deben tener cuidado, porque puede que el órgano sea rechazado o que se produzca una posible infección, señaló Puntambekar.



"Todo nuestro equipo médico se halla alerta", subrayó el directivo, que se congratuló de que durante la operación la cirugía fuera mínima, ya que parte de la labor se realizó por laparoscopia y luego a través de una pequeña escisión.



Las mujeres que se someten a trasplantes de útero no pueden quedar embarazadas mediante una relación sexual al no poseer trompas de falopio, que conectan los ovarios con el útero, por lo que el embrión debe implantarse a través de la fecundación in vitro. Ahora, si todo continúa sin complicaciones, dentro de ocho meses los embriones serán transferidos a los úteros y, al fin, "quedarán preñadas", concluyó el doctor Puntambekar.



Aunque los trasplantes de útero son infrecuentes, ya se han producido algunas operaciones de este tipo en otros países como Suecia o Estados Unidos. El primero de ellos con éxito se produjo en el país escandinavo en 2012, donde dos años después la mujer daría a luz al primer bebé nacido tras un trasplante de útero: un niño sano, con apenas 32 semanas de gestación y un peso de 1,8 kilos.



Alrededor de una de cada 5 000 mujeres nace sin útero, según datos médicos, de manera que el trasplante abre una oportunidad para aquellas que no desean adoptar.