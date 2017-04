Cuatro jóvenes de Chibuleo incursionan enlos ‘sketches’

Un grupo de jóvenes del pueblo Chibuleo realiza ‘sketches’ de su cotidianidad, en las comunidades del sur de Ambato. Las historias humorísticas se graban con la ayuda de una cámara de video de un celular, un trípode y un micrófono.

Las locaciones para los cortos fueron la plaza central de Chibuleo San Francisco, los exteriores de la unidad educativa del Milenio y las pa­radas de buses ubicadas en la ­vía Ambato-Guaranda.



El primer video, ‘Un domingo en la parada de buses’, fue colocado en la cuenta de Neto Batz de la red social Facebook. El ‘sketch’ tiene una duración de dos minutos y ha sido compartido 167 veces y tiene 70 003 reproducciones.



Ernesto Baltazar, actor y productor de Neto Batz, indica que el corto es un éxito porque la mayoría de jóvenes y adultos está conectada a esta red y puede compartir con facilidad. Según el productor, la mayoría de visualizaciones es de usuarios de la comunidad y de migrantes que están en España o en Estados Unidos.



En la breve pieza se muestra la falta de buses de pasajeros en las zonas rurales de Ambato. Los jóvenes, niños y adultos deben esperar mucho tiempo, incluso horas, a las unidades de transporte para ser trasladados desde los sectores alejados al centro de la urbe.



“Esta problemática de las comunidades la estamos haciendo en ‘sketches’ jocosos. Por eso, nos imaginamos a una chica que espera varias horas el transporte y cuando aparece un chico cree que es atractivo. Ella piensa en cómo será, cómo se llamará, adónde se dirige y más... pero cuando el chico se anima a saludar, ella huye”, asegura Baltazar.



Otro de los propósitos de las grabaciones en video es dar a conocer su cultura, los sectores de Chibuleo y la forma de expresarse de los jóvenes. El cantante indígena, de 24 años, indica que en los videos no se utiliza un vocabulario despectivo; la idea es que los jóvenes se sientan identificados

con su lenguaje.



En el corto también se promociona la vestimenta tradicional de Chibuleo. Fátima Tiche luce un anaco negro, una bayeta y una blusa de color blanco bordada con flores y hojas en la zona del cuello y las mangas. El conjunto tradicional se complementa con wuaskas de coral, pulseras y un prendedor.



“Queremos que nos identifiquen y conozcan que en las comunidades indígenas hay jóvenes con talento. No tenemos cursos de actuación, pero observando a otros ‘youtuber’ nos damos cuentan que debemos ser nosotros mismos y ponerle ganas”, indica Tiche.



La estudiante de Informática, de 20 años, indica que en la primera historieta de carácter humorístico participaron dos personas. Los actores se dividieron los papeles de camarógrafo, guionista, sonidista y ayudantes. La actriz de contextura delgada cuenta que en la grabación se demoraron dos días y en la edición, un día.



“Sabíamos que la música y los efectos tenían que ir en los momentos precisos para tener un producto de calidad. Los comentarios nos están ayudando a mejorar y la crítica

de mis dos hermanos me anima”, dice Tiche.



El éxito les animó para continuar con las grabaciones. El segundo video es sobre los valores de los jóvenes con las chicas. Según los productores, este ‘sketch’ trata de dos jóvenes que se chocan y a la chica se le caen los cuadernos. Tiche explica que hace unos 10 años los chicos eran atentos y ayudaban. En la actualidad, quedan pocos jóvenes atentos.



“En algunos casos hay que obligar a los muchachos para que sean atentos, porque se están perdiendo esos valores. Aquí ponemos en escena ese problema que se asemeja a ­algunas historias de la vida real”, asegura Tiche.



El corto ‘En tus sueños vs. tu realidad’ tiene una duración de un minuto y 24 segundos. Ha sido reproducido 3 792 veces y compartido 53 veces. Belén Ainaguano y Mario Baltazar se unieron al grupo de Neto Batz.

​

Los jóvenes universitarios son admiradores de los ‘sketches’ de Enchufe TV y Marco Otavalo. Al menos una docena de cortos está publicada en sus muros de redes sociales diri­gido a un público diverso en edades y género.



“Las situaciones que graban son sobre situaciones divertidas que nos puede pasar en nuestra cotidianidad. Los estamos haciendo en nuestro propio lenguaje”, indica Baltazar.



Los productores y actores realizarán sus próximos trabajos en escenografías donde se muestren los campos o lugares emblemáticos de las cuatro comunidades del pueblo indígena de Chibuleo.