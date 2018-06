John Travolta y Kelly Preston repiten el duelo de perder a un hijo en una película

LEA TAMBIÉN

John Travolta y Kelly Preston, marido y mujer en la vida real, revivieron la "difícil" experiencia de perder a un hijo en la película 'Gotti', algo que les recordó el fallecimiento de su hijo Jett en 2009.

"No puedes evitar que (esas escenas) te recuerdan lo que pasaste", admite Travolta, que encarna en esta película que se estrena el próximo viernes 15 de junio del 2018 en Estados Unidos a John Gotti, el líder de la familia Gambino, considerada una de las mafias más poderosas de la historia de Estados Unidos.



El actor explica que aunque ese sentimiento está bien presente también tenía la "obligación profesional" de interpretar el duelo tal y como lo pasaron los Gotti: "Tienes que cuidar mucho de no cruzar tu experiencia con la de ellos".



"Fue un reto", reconoce Preston, quien interpreta a Victoria Gotti, la esposa del capo, sobre la mezcla de sentimientos al recordar a Jett, su hijo mayor y quien falleció a los 16 años en 2009 por causas naturales en Bahamas. "Pero los dos quisimos honrar la vida de su hijo y también entregarnos porque así fue como ellos se sintieron".



La muerte del hijo es una de las escenas más duras de esta adaptación del libro 'Shadow of My Father' (Sombra de mi padre), escrito por John A. Gotti, mejor conocido como Junior, el hijo mayor de Gotti.



En 1980, un vecino atropelló a Frank Gotti, de 12 años, uno de los hijos del mafioso y Victoria. El dolor del padre, la devastación de la madre y el efecto que la tragedia tuvo en la familia fueron recreadas en detalle en la cinta que va desde el ascenso de Gotti al liderazgo de los Gambino hasta su muerte en una prisión en 2002.



La entrega de la que hablan ambos actores, casados desde septiembre de 1991, comenzó hace siete años, cuando Travolta decidió comprometerse con el proyecto, como protagonista y productor ejecutivo.



Después de muchos contratiempos y cambios de distribuidora a último momento, 'Gotti' se presentó en el reciente Festival de Cannes bajo la dirección de Kevin Connelly, actor conocido por su trabajo la serie de HBO 'Entourage', aunque también ha dirigido películas como 'Dear Eleanor' (2016).



Para encarnar a Gotti, Travolta estudió en profundidad la vida del mafioso y tanto él como Preston pasaron mucho tiempo con la familia, hasta el punto de que la viuda y los hijos les prestaron durante las seis semanas de rodaje ropa y objetos del capo, incluido el anillo de bodas que la mujer no se había quitado anteriormente.



Para el actor de 64 años, el motor detrás de su conexión con 'Gotti' fue entender "por qué lo quería tanto la gente", explica.



Aunque "el capo elegante", como le apodaron en la prensa por su debilidad por los trajes caros, ha sido descrito como sanguinario y violento, también era admirado y centenares de personas acudieron a su entierro.



Encarnar alguien que existe o existió es algo que apasiona a Travolta, quien en el pasado ya interpretó a personajes basados en el expresidente estadounidense Bill Clinton en "Primary Colors" (1998) o Robert Shapiro, abogado del jugador de fútbol americano O.J. Simpson, en la serie "American Crime Story" (2016).



"Por un lado, es bueno porque uno se puede preparar mejor si hay mucha información sobre el personaje", indica Travolta. "Si hay gente que lo conoció, videos, libros, te pueden apoyar en tu interpretación".



Pero, en el caso de Gotti, le complicó el hecho de que la familia estuviese profundamente involucrada en el proyecto. "Lo difícil es responder a las expectativas (de esa gente que lo conoció) y a la familia", reconoce.

Sin embargo, Preston asegura que "cumplimos con lo que ellos querían y estamos muy felices" por esta película que, aunque no exonera al capo, sí parece quererle lavar su imagen y la de su hijo y autor del libro, Junior.