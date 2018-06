Pese a problemas en su relación, John Travolta y Kelly Preston celebran 27 años de matrimonio 

LEA TAMBIÉN

"De repente, lo vi aparecer al otro lado de la habitación, caminando hacia mí con aquella actitud, con sus dos perros y pensé: 'Ya está'". Kelly Preston cuenta que se enamoró a primera vista de John Travolta, con quien en septiembre cumple 27 años de pareja.

"Eso, en Hollywood es como 67 años", bromea quien conoció a su marido durante el casting de la película Los expertos en 1987. En ese momento, la actriz se divorció de su primer marido, el actor Kevin Gage y todavía no había comenzado una carrera en los medios. John Travolta, sin embargo, no hizo pública ninguna relación, pero ya tenía muchos reconocidos personajes en la ficción.



Después de trabajar juntos, por primera vez, repitieron la experiencia 11 años después en 'Campo de batalla: la Tierra', la adaptación de una novela de su gurú cienciólogo, L. Ron Hubbard, y en la que Preston terminó calificada como la peor actriz de reparto en los Premios Razzies.



Una vez más, la pareja protagonizó una película que presentaron en Cannes. Se trata de Gotti, un filme que del que Travolta estaba atrás hace ocho años y en el interpretarán al matrimonio que formaron el capo de la mafia neoyorquina John Gotti y su mujer, Victoria. Según contó Kelly Preston a El País, se sintieron identificados por el amor que sentía la pareja y porque también sufren la pérdida de un hijo.



"Victoria me dijo que no va a poder ver la película por cuánto echa de menos aún a su marido", explicó la actriz que en 2009 vivió el enorme dolor de la muerte de Jett, que tenía 16 años cuando falleció producto de un golpe en la bañadera de su casa por una falla cardíaca. "Cuando pasa algo así, o complica la pareja o tu relación te ayuda a salir adelante", aseguró la actriz.



"Creo que los dos intentamos llevar el dolor lo mejor que pudimos. Fue un momento en el que era muy difícil mirarnos el uno al otro, porque si uno estaba mal pero la fuerza de nuestra relación nos ayudó", destacó el actor en una entrevista que dio en su momento.



Después de pasar por Cannes para presentar la nueva película, el matrimonio afrontó escandalosas denuncias públicas que recibió el actor. Sus excompañeros cienciólogos volvieron a hablar de los rumores sobre su sexualidad y las demandas de abusos que tuvo los últimos años por parte de masajistas y un excopiloto que volaba con él.



Aseguraban que Travolta era muy dependiente de su mujer –"Le aterroiza perderla"– y a Preston como una devota ciencióloga "acérrima". Incluso dijeron que el actor dejó la Cienciología y abandonó Hollywood porque su verdadera pasión era volar.



A pesar de todo lo que se dijo todos estos años, el matrimonio le da la espaldas a todos las denuncias y versiones que aparecieron. En mayo de este año, a meses de celebrar su aniversario número 27, contaron la fórmula para mantener la pasión, a pesar de todo.



"De verdad nos preocupamos el uno por el otro y nos protegemos mutuamente. Nos actualizamos casi a diario. Hacemos lo posible para no caer en aburrimiento", contó el actor de 64 años.



Travolta y Preston se casaron en septiembre de 1991 y tuvieron a Jett (1992), Ella (2000), Benjamin (2010), que nació la muerte del primogénito del matrimonio.