John Oliver compra espacios publicitarios para 'educar ' a Trump

El británico John Oliver, cuyo programa en HBO es muy popular en Estados Unidos, compró espacios publicitarios en los principales canales de información para “educar” a Donald Trump y evitar que tome decisiones equivocadas basadas en elementos inexactos.

Varios medios estadounidenses han informado que el presidente mira regularmente los programas de la mañana en Fox News, CNN o MSNBC.



Y a veces ha tuiteado en referencia a declaraciones hechas unos minutos antes en uno de esos canales.



Durante su programa, con fuertes dosis de humor político, 'Last Week Tonight', que comenzó el domingo 12 de febrero de 2017 de noche su cuarta temporada en el canal de cable HBO, John Oliver lamentó que el presidente se haga eco o se apropie con frecuencia de informaciones no verificadas y a veces claramente erróneas.



Tras darse cuenta de que no podría hacer llegar su mensaje al presidente a través de su propio programa porque “no lo mira”, cambió de estrategia.



Oliver produjo varios spots publicitarios y compró espacios en la mañana en Fox News, CNN y MSNBC, para la región de Washington.



Los spots imitan una publicidad para catéteres a veces difundida por estas cadenas en la cual un hombre se presenta como un cowboy profesional.



El anuncio comienza igual, pero el cowboy se pone luego a explicar lo que es la tríada del arsenal nuclear estadounidense, una noción que Trump parecía no conocer cuando fue interrogado sobre el tema en uno de los debates de la campaña presidencial.



La tríada comprende los misiles intercontinentales, los submarinos y los bombarderos estratégicos. El lunes de mañana varias personas dijeron ya haber visto el spot en uno de los tres canales.



“Hasta que nos pare, estamos dispuestos a educar a Donald Trump sobre temas que estamos bastante seguros de que ignora, uno por uno”, anunció Oliver, que mostró extractos de otros spots venideros.

“Hacer ejecutar a las familias de terroristas puede parecer una demostración de fuerza, pero según la Convención de Ginebra, es un crimen de guerra” , explica el cowboy en otra publicidad, en referencia a una promesa de campaña de Donald Trump.