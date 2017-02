Johnny Depp casi arruinado por gastos desmedidos, según demanda

Los desmedidos gastos de Johnny Depp lo llevaron al borde de la quiebra, según una demanda interpuesta el martes 31 de enero por la firma que administraba sus finanzas.

Durante casi 20 años, el actor de 53 años ha gastado a razón de USD 2 millones mensuales, de acuerdo con The Management Group (TMG) , que presentó una demanda contra Depp en Los Ángeles por una deuda impaga.



Según el reclamo, la estrella de 'Piratas del Caribe' desembolsó USD 75 millones en 14 propiedades, incluyendo un castillo francés en un predio de 18 hectáreas, islas en las Bahamas, varias casas en Hollywood penthouses y lofts en el centro de Los Ángeles y una granja de caballos en Kentucky.



Desde 2000, el nominado actor al Oscar gastó USD 18 millones en un yate, compró 45 autos de lujo y ha gastado casi USD 700 000 mensuales en vinos, aviones privados y un séquito de 40 personas, de acuerdo con la querella.



TMG, con sede en Beverly Hillas, afirma que Depp ha adquirido más de 200 obras de arte, que incluyen a Warhol y Klimt entre otros maestros, 70 guitarras de colección y una memorabilia de Hollywood tan extensa, que está guardada en 12 locaciones.



Depp había presentado su propia demanda el 13 de enero acusando a TMG de una mala gestión de sus finanzas, tomando préstamos sin su autorización y ocultándole sus ruinosas finanzas.



“Durante 17 años, The Management Group hizo todo lo posible para proteger al actor de sí mismo” , dijo el abogado de la firma, Michael Kump, en un comunicado.



“De hecho, cuando el banco de Depp reclamó el pago de un préstamo multimillonario y Depp no tenía el dinero, la compañía se lo prestó para que evitara una humillante crisis financiera” , agregó.



TMG afirma que advirtió a Depp en reiteradas ocasiones sobre sus gastos “ licenciosos ” , pero que el actor se limitaba a dar una reprimenda a sus administradores, aumentando sus gastos y exigiendo que encontraran la forma de solventarlos.



La firma, despedida por Depp el 2016, dice que el actor le debe USD 4,2 millones por lo que se vio obligada a embargar sus bienes.



“El único motivo por el que Depp interpuso su demanda fue para interferir con los esfuerzos de TMG de cobrar la deuda” , señaló la firma.



Depp y la actriz Amber Heard, de 30 años, llegaron a un acuerdo para poner fin a su matrimonio de 18 meses, según el cual el actor se comprometió a pagarle USD 7 millones.