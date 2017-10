Joaquín Sabina presenta su música de autor en Quito

Han pasado ocho años desde la última vez que el cantautor, poeta y pintor español Joaquín Sabina presentó un disco con composiciones propias. En esta ocasión, regresa con el álbum ‘Lo niego todo’, el decimoctavo de estudio de su carrera y con el que volvió a posicionarse como un referente de los géneros de la trova y de la canción de autor.

El español, que se presenta hoy, 18 de octubre del 2017, en la capital con la gira que lleva el mismo nombre del disco, llega acompañado por una orquesta de siete músicos, los mismos que han girado con él durante años. Lo niego todo es un ‘tour’ que ha llegado a sitios nuevos para el español, uno de ellos, según recordó en la rueda de prensa que ofreció el lunes, el Royal Albert Hall de Londres.



“He tocado en Londres: en los bares, en las calles. Pero nunca en ese escenario”. Esa presentación en Inglaterra contó con lleno completo, al igual que los conciertos que Sabina ha brindado en diferentes ciudades de su natal España y en varios países de Europa.



El artista regresa a los escenarios después de una ausencia de algunos meses a causa de una gastroenteritis aguda por la que tuvo que someterse a dos cirugías. Es por eso que el concierto en Quito fue aplazado, inicialmente estaba programado para el 20 de abril.



La empresa organizadora del concierto, Top Shows, anunció que las personas que adquirieron su entrada para el show en abril podrán usar el mismo boleto para esta nueva fecha. Para los usuarios que aún no han solicitado el reembolso, pueden hacerlo en los locales de Ticketshow del CCI, El Bosque, El Recreo y Almacenes Rickie.



Sabina también comentó que no merece que lo llamen “pintor” -tiene una gran pasión por el arte pictórico y varias obras de su autoría-. “No me considero un pintor porque realmente no pinto, ni siquiera dibujo. Lo que hago es pintar garabatos”, dijo entre risas.

Algunas de sus obras pictóricas decorarán la escenografía que albergará a Sabina y a sus músicos esta noche. Como es tradicional en sus conciertos, brinda presentaciones íntimas, románticas y llenas de anécdotas e historias.



El cantautor adelantó a este Diario que su repertorio se conformará por una primera parte que incluye siete u ocho canciones de su nuevo álbum. “La segunda parte tiene las canciones de siempre, las que el público quiere escuchar”.



El disco ‘Lo niego todo’ fue nominado a los premios Grammy Latino en la categoría de Mejor álbum de pop-rock. Aunque se trata de uno de los reconocimientos más importantes, Sabina cree que el verdadero valor de las cosas está en cómo se hace el arte.

“No celebro la nominación -dijo-, la verdad no me resulta tan importante esta distinción. Lo que vale es que la gente lo escuche, se sienta influenciada por él y lo cante”.



Su nuevo disco se compone de 12 canciones inéditas, entre las que se destacan Quién más quién menos, No tan deprisa, Lo niego todo, Postdata y Lágrimas de mármol.