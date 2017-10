Joaquín Sabina dio un enérgico show en el Coliseo Rumiñahui

Joaquín Sabina no necesita hacer vistosos bailes o recorrer todo el escenario para dar un show explosivo. Sentado en un taburete, el español dio un espectáculo enérgico y nostálgico, que colmó el escenario del Coliseo General Rumiñahui de Quito este miércoles 18 de octubre de 2017.

Sabina visitó Ecuador con su más reciente gira, Lo niego todo, con la que promociona su nuevo disco que lleva el mismo nombre. Ocho años pasaron desde la última vez que el español estrenó temas inéditos, pero supo complacer al público ecuatoriano con sus canciones más famosas y con otras más recientes.



En una pantalla gigante se proyectaron imágenes de los dibujos hechos por Sabina, poniendo al descubierto su faceta plástica. El show se inició pasadas las 20:00, después de una cálida apertura por parte del guitarrista ecuatoriano Hugo Noriega.



Las notas de Cuando eran más joven dieron paso a un show lleno de gritos eufóricos. El segundo tema de su repertorio, Lo niego todo, fue coreado por el público presente, que lució sombreros similares a los que usa el cantante.



Como un homenaje al recientemente fallecido Tom Petty, Sabina interpretó No tan deprisa. El músico, empático con sus fieles seguidores, se tomó un tiempo para disculparse por haber aplazado el concierto en Quito, que estaba previsto para el pasado abril. "Tuve una diverticulitis aguda", dijo, y dejó claro un mensaje de que los años no pasan en vano.



Referente de la trova y la canción de autor, Sabina dedicó la primera hora de su concierto a interpretar sus canciones nuevas, como Lágrimas de mármol y Todavía. "Después será lo que Dios quiera", anunció el cantante, llenando de esperanza a sus fans que querían escuchar sus grandes éxitos.



Como parte de su show, el cantautor dio espacio a los integrantes de su orquesta para que cantes y muestren sus cualidades artísticas. El músico más aplaudido fue el cantante y guitarrista Pancho Varona, quien también tuvo un momento como solista cuando cantó el tema La del pirata cojo.



Su corista, Mara Barros, estrenó su primer disco como solista hace pocos meses, según comentó Sabina, y ella también se adueñó del escenario con un tema suyo, titulado Hace tiempo.



Canción para Magdalena, Y sin embargo y 19 días 500 noches completaron el repertorio que dejó satisfecho a más de un asistente. Sabina, con su cabello gris acomodado debajo de un sombrero, no se fue sin antes agradecer por el cariño que Ecuador siempre le ha brindado.