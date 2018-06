Sabina cancela el tramo final de la gira Lo niego todo por problemas de voz

LEA TAMBIÉN

El cantante Joaquín Sabina "se ve obligado" a cancelar los cuatro conciertos que le quedaban para finalizar la gira Lo niego todo debido a una "disfonía aguda consecuencia de un proceso vírico" que le obliga a guardar reposo durante 30 días.

Un comunicado de los organizadores de los conciertos señala que el artista se sometió hoy (18 de junio del 2018) a una revisión médica en la que le diagnosticaron los problemas de voz que ya le obligaron a interrumpir el concierto del sábado 16 de junio en Madrid.



"Tanto el artista como todo el equipo de la gira lamentan profundamente las molestias ocasionadas". Y será a partir de mañana martes, día 19, cuando se abra el proceso de devolución de las entradas", precisa la nota.



Sabina, de 69 años, interrumpió su recital en la noche del sábado (18 de junio del 2018) tras advertir al público en el escenario: "No están viendo ustedes un buen concierto por mi parte hoy".



"Joaquín se ha quedado totalmente mudo y no va a poder seguir el concierto. Lo sentimos de todo corazón", dijo un portavoz de Sabina poco después de que este abandonara el escenario mediado el concierto.



No es la primera vez que el cantante español tiene que suspender la gira Lo niego todo, que empezó en mayo de 2017 en México.



Ya entonces había tenido que reprogramar las fechas de su inicio, que estaba prevista para marzo, tras ser operado de una hernia ventral. Y tuvo que volver a interrumpir el tour cuando en abril pasado sufrió una tromboflebitis en la vena ilofemoral de la pierna izquierda.

Ahora ha suspendido los cuatro últimos conciertos de esta gira, que debían celebrarse el día 21 en La Coruña (noroeste), el 30 en Córdoba (sur), el 7 de julio en Albacete (sureste) y el 14 de julio en Granada (sur).