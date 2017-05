Las dos jirafas que llegaron al zoológico de Loja tienen tres meses 

La pareja de jirafas que adquirió el Municipio de Loja a un zoológico de Estados Unidos ya está en el Bioparque Orillas del Zamora. Desde Quito, los ejemplares fueron trasladados en un camión con compartimentos separados y arribaron a las 05:00 de ayer, 25 de mayo del 2017, a la capital lojana.

La tarde del miércoles, el alcalde Bolívar Castillo descartó que las jirafas que llegaron el miércoles pasado al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito fueran las de Loja. Según él, la Oficina Sanitaria Federal de Texas autorizó la salida de los animales alrededor de las 11:00 de ese mismo día.



Pero ayer, en rueda se prensa, dijo estar sorprendido. “Esta mañana me llevé la grata sorpresa de que las jirafas ya están acá. Son dos juveniles nacidos en cautiverio en zoocriaderos de Oregon y Texas”. Tienen tres meses y miden algo más de dos metros de altura.



En abril del 2016, el Municipio inició una campaña para recaudar fondos para comprar una pareja que reemplazara a Chelito, una jirafa que vivió seis años en el mismo bioparque lojano y que murió el 6 de octubre del 2008.



En sitios estratégicos de Loja se ubicaron más de 50 ánforas y se recaudaron cerca de USD 100 000. Castillo no precisa el monto, pero asegura que la pareja de jirafas costó menos de esa cantidad, incluido el traslado a Ecuador.



El proceso de compra empezó a finales del 2016 y se anunció la llegada para enero. Según Castillo, el retraso se debió a que deshicieron el primer negocio porque en la cuarentena la pareja alcanzó sobre los tres metros de estatura y no les otorgaron los permisos para el traslado en avión.



“Tuvimos que comprar otros y volverlos a someter a la cuarentena”, dijo Castillo. En el bioparque de Loja, ubicado a tres kilómetros del centro de la ciudad, la pareja cumple una nueva cuarentena y hasta que se acoplen no serán expuestos.



Su nuevo hábitat tiene 1,8 hectáreas dentro de las 30 que tiene el bioparque donde funciona un zoológico, un orquideario, un vivero y un aviario. En el lugar hay más de 200 animales de 60 especies como aves, mamíferos, felinos, roedores, reptiles y pingüinos.



Según Castillo, el hábitat de estas jirafas fue diseñado y acoplado por un biólogo extranjero. En ese espacio, indicó el Burgomaestre, las jirafas convivirán con camellos, cebras, antílopes… que están por conseguir.



Desde las 03:00 de ayer, grupos y colectivos de defensa de los animales de Loja se ubicaron en la entrada al zoológico para constatar la llegada de los animales. Según Renato Aguila, de Red Animal, no les permitieron el ingreso.



Para él, no es aceptable que una autoridad se encapriche en traer animales de la sabana africana a una ciudad andina de clima frío, porque los exponen a un sufrimiento permanente. “Las condiciones climáticas, aún nacidos en cautiverio, no son para la vida de estas especies”.



Por eso, pidieron un diálogo urgente con las autoridades nacionales y provinciales que tienen relación con las políticas ambientales y protección de animales en crítico peligro de extinción, dijo Aguila.