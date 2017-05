Jim Parsons, de 'The Big Bang Theory', se casó con su novio

Tras más de una década juntos, el actor Jim Parsons, conocido sobre todo por encarnar al físico Sheldon Cooper en la serie de televisión 'The Big Bang Theory', y Todd Spiewak se casaron el sábado en el icónico restaurante Rainbow Room de Nueva York.

Parsons, de 44 años, y el diseñador gráfico llevan 14 años juntos, informan medios estadounidenses. Sin embargo, hace sólo tres para el actor una boda no entraba en sus planes.



"No me entusiasma lo suficiente", dijo entonces. Según la revista Forbes, Parsons es actualmente el actor de series de televisión mejor pagado de Estados Unidos. 'The Big Bang Theory' acaba de finalizar su décima temporada.



El actor, que no anunció previamente su compromiso, compartió una foto a través de su cuenta oficial de Instagram, en la cual mencionó únicamente el salón donde se llevó a cabo el evento y anunciando que "pronto" subiría más imágenes.