Jennifer Lawrence y Reese Witherspoon revelan abusos y crece causa 'me too'

Las revelaciones de abuso y acoso machista en Hollywood aumentan día tras día y, a los nuevos casos desvelados por Jennifer Lawrence y Reese Witherspoon, se le añade el crecimiento de la campaña 'me too' (yo también), que en las redes pide a las mujeres que denuncien las agresiones sexuales.

La industria audiovisual estadounidense vive inmersa en una gran polémica tras el enorme escándalo que rodea a Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood y que está envuelto en decenas de casos de abuso y acoso sexual.



Después de que Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd o Asia Argento, entre muchas otras, denunciaran desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones por parte de Weinstein, numerosas mujeres han dado un paso al frente para compartir sus propias experiencias de agresiones.



Jennifer Lawrence participó el lunes 16 de ocutbre de 2017 en Los Ángeles en una gala de la revista Elle dedicada a las mujeres en Hollywood, en donde la actriz recordó experiencias "degradantes y humillantes" que ha vivido a lo largo de su carrera en el cine.



Así, contó que una productora la obligó a desnudarse junto a "unas cinco mujeres que eran mucho, mucho más delgadas" que ella. "La productora me dijo que debería usar esas fotos mías desnuda como una inspiración para mi dieta", afirmó.



La ganadora del Oscar por 'Silver Linings Playbook' (2012) también aseguró que, en otra ocasión, le pidieron que perdiera casi siete kilos en dos semanas. En otro episodio, y tras quejarse ante un productor del régimen de adelgazamiento que le exigían, el ejecutivo le dijo a Lawrence que no entendía "por qué todos pensaban" que estaba gorda cuando, en su opinión, "estaba perfectamente follable".



Por su parte, la actriz Reese Witherspoon dijo en el mismo evento que fue agredida por un director cuando tenía 16 años. La vencedora del Oscar por 'Walk the Line' (2005) explicó la ira que sintió contra los agentes y productores que le hacían ver que "el silencio" era una condición de su empleo.



"Ojalá pudiera decirles que fue un incidente aislado en mi carrera, pero tristemente no fue así. He tenido múltiples experiencias de acoso y agresión sexual y no hablo de ello demasiado a menudo", indicó.



También en el acto de la revista Elle, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, apostó por la creación de una comisión encargada de idear nuevos mecanismos de protección para evitar el abuso y el acoso sexual en Hollywood.



La ejecutiva detrás de las películas de 'Star Wars' pidió que en esa comisión se involucre toda la industria, de estudios a sindicatos pasando por agencias de talento. "Este tipo de abuso es epidémico. En todos los sectores de la industria y en toda nuestra sociedad. Tenemos que actuar para cambiarlo. Deberíamos haber actuado hace mucho tiempo. Tenemos que actuar ahora", dijo.



A través de un mensaje en Instagram, la actriz latina America Ferrera desveló que sufrió su primera agresión sexual cuando tenía nueve años por parte de un hombre adulto. "Rompamos el silencio para que la próxima generación de chicas no tenga que vivir con esta mierda", pidió Ferrera.



Estas nuevas revelaciones por parte de estrellas de Hollywood llegan de forma paralela al gran crecimiento en las redes sociales de la campaña 'me too' ('yo también'), que promulgada por la actriz Alyssa Milano invita a las mujeres de todo el mundo a denunciar casos de agresión sexual.



"Si has sido acosada o abusada sexualmente, escribe yo también como respuesta a este tuit", escribió Milano el lunes para dar comienzo a una campaña que ha tenido un importante eco en otras redes como Facebook o Instagram. Solo el mensaje inicial de la campaña en Twitter ha recibido, hasta ahora, más de 60 000 respuestas.