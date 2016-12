La explicación de Jennifer Lawrence de por qué es indiferente con sus fans

Si alguna vez se encuentra con Jennifer Lawrence y ella se comporta de forma grosera, no lo tome como algo personal. La protagonista de la saga 'Los juegos del hambre' tiene una explicación de por qué es arisca con sus fanáticos y todo es culpa, según sus propias palabras, de la fama.

"Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no los conozco", explicó la ganadora del Oscar en una entrevista con el tabloide Daily Telegraph.



La actriz, de 26 años, detalló que este comportamiento es para proteger su mundo más personal: "He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: 'Tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad'. Eso es más importante para mí que el hecho de que alguien piense que soy grosera".



"Así que dejo claro con mi lenguaje corporal que no quiero estar hablando con un extraño. Y si siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan 'mmmm, sí, no, ok, adiós'", añadió.



De hecho, la actriz de 'Passengers' es una de las pocas estrellas jóvenes que no usan las redes sociales. Y, según asegura en la entrevista, si intentara ser amable con todos estaría manteniendo conversaciones superficiales y haciéndose selfies 50 veces al día. "No puedo vivir así", sentenció.