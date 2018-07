J Balvin hizo una fiesta urbana en la pasarela de Colombiamoda

LEA TAMBIÉN

Una explosión de sentidos se vivió la noche del martes 24 de julio, en la pasarela J Balvin x Gef, el lanzamiento del cantante colombiano de reguetón hacia el mundo de la moda, con su colección 'Vibras'.

La presentación de esta nueva línea, que el artista realizó en alianza con la marca Gef, fue parte de Colombiamoda, la Semana de la Moda de Colombia 2018, que se desarrolla en Medellín.



Música y color fueron parte de la pasarela más esperada, que desafió los parámetros clásicos de un desfile de modas para convertirse en una auténtica fiesta del género urbano.



Para presentar Vibras, ante más de 2 500 personas, un grupo de jóvenes y niños fueron los encargados de abrir el show, con un baile, al ritmo de los temas más conocidos del artista colombiano.



Pero no solo los bailarines interpretaron los movimientos del reguetón. Los modelos que recorrieron la pasarela dejaron su actitud circunspecta y formal para convertirse en exitosos intérpretes de la línea e interactuar con el público, mientras recorrieron la pasarela con movimientos sensuales y urbanos.



El movimiento corporal de los modelos y sus expresiones faciales estuvieron acorde con letras como “Si necesitas reguetón, ¡dale!”, del tema Ginza, uno de los más bailados del artista.



Para acompañar la presentación de cada prenda, que sorprendía con su estilo, transparencias y colores fuertes como el azul, el naranja o el verde, también sonaron canciones como Machika y I like it, tema que el colombiano interpreta junto a la rapera y actriz estadounidense Cardi B y el cantante puertorriqueño de trap y reguetón Bad Bunny.



La colección, a la que el reguetonero le puso el mismo nombre que su último álbum, cuenta con alternativas para hombres, mujeres y niños. Los enérgicos modelos con looks urbanos mostraron estampados, telas metalizadas, bomber jackets y materiales sintéticos traslúcidos, tanto para prendas superiores como inferiores.



'Vibras' tomó en cuenta una de las tendencias de moda más fuertes en la actualidad, que tiene su origen en la década de 1990: llevar el logotipo o nombre de la colección a la vista de todos. El estilo de los modelos también se complementó con leyendas sobre sus camisetas como “Mi gente”, propia de la expresión de J Balvin.



En los accesorios destacaron gafas de sol, gorras, morrales y pañoletas, con un contraste de color marcado, en el que cada detalle se conjugaba con la música que puso a bailar a los modelos a lo largo de la pasarela.



Entre los detalles que los modelos exhibieron destacó el dinosaurio que siempre acompaña al artista. Se trata de un T-rex, al que J Balvin recuerda como uno de los juguetes favoritos de su infancia. Esa figura es la insignia de su último álbum musical y ahora de su colección de ropa.



Al final del desfile, José Álvaro Osorio Balvin sorprendió con su salida a la pasarela, luciendo un look plateado, totalmente metalizado. Le siguieron todos sus modelos, convirtiendo el escenario en un show de reguetón, con un estilo marcado a través de la estética propia del artista.



Previo a la pasarela, J Balvin aseguró que su nuevo acercamiento con la moda le permitirá acercarse a la juventud latinoamericana gracias a su inspiración: la música.



También comentó que luego de esta primera alianza con Gef, espera trabajar en el diseño de nuevas colecciones, con marcas internacionales.