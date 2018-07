El cantante J Balvin pone sus 'Vibras' en la moda colombiana

LEA TAMBIÉN

El cantante colombiano de música urbana J Balvin llegó a la feria de Colombiamoda 2018 para adelantar algunos detalles sobre su colección de ropa, que se presentará de manera oficial en una pasarela prevista para la noche de hoy, martes 24 de julio de 2018.

Durante una rueda de prensa, el artista manifestó su alegría por haberse aliado con la marca colombiana Gef para la creación de las prendas de vestir que llevan su sello y estilo.



Para José Álvaro Osorio Balvin, la moda es una forma de conectarse con la gente, especialmente con la juventud. Asegura que su colección genera un impacto cultural, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica.



Para esta noche, el reguetonero ofreció un mega show en la pasarela en la que se mostrarán todos los diseños que creó, en alianza con Gef. El desfile incluirá música y él estará presente, aunque adelantó que no cantará.



J Balvin dijo que la pasarela tendrá su vibra musical, al igual que la tienen todas las prendas de la colección, llenas de color y características del look del cantante colombiano.



“La inspiración para la ropa fue gracias a la música. Mi nuevo álbum se llama ‘Vibras’ y quisimos que las prendas tengan el mismo concepto”, comentó.



Según el artista, se trata de una colección para la vida real, que se pueda usar. “Es ropa que yo uso, que cualquiera puede usar y estoy orgulloso de ello”. Además dijo que se trata de ropa para que las personas se sientan cómodas y auténticas.



Luego de su primera colección, en conjunto con una marca colombiana, J Balvin prevee nuevas alianzas con etiquetas internacionales.