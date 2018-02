J Balvin anuncia presentaciones en Ecuador para mayo del 2018

El artista del género urbano J Balvin visitará Ecuador dentro de su Vibras Tour. El colombiano se presentará el 10 de mayo del 2018 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil y el 12 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui de Quito.

Oriundo de Medellin, José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido entre sus fans como J Balvin, se encuentra en la cúspide de una larga carrera que comenzó a los 14 años: ha sido reconocido por la Billboard como “el artista más grande que la música latina ha visto en muchos años”.



Con un estilo único y personal, fusionado con ritmos colombianos y de hip-hop, líricas más seductoras y una fuerte pasión por la moda, J Balvin se ha convertido en uno de los líderes para la segunda generación de la revolución de reguetón que colocó a la música urbana en el tope de la música latina en el mundo.



J Balvin también se ha posicionado como uno de los colaboradores de más demanda dentro la música Latina, al trabajar con artistas, escritores y productores tales como Beyoncé, Justin Bieber, Pharrell Williams, Ariana Grande, Major Lazer, PooBear, French Montana, Juanes, Daddy Yankee, Camilla Cabelo y otros.



Ha alcanzado reconocimientos por su música y ha conseguido 172 nominaciones y 76 premios, entre los que se destacan los Grammy Latino a “Mejor canción urbana” en 2015 por Ay vamos y a Mejor álbum de música urbana en 2016 por 'Energía'.



También ganó múltiples premios Billboard de la Música Latina, el premio Songwriter Award de BMI por “Canción Latina Contemporánea del Año” e incluso ostenta un record Guinness con su megahit Ginza, la canción que más tiempo se mantuvo en la cumbre de reproducciones en la categoría Hot Latin Songs en los Estados Unidos.



Ahora, con el estreno de su más reciente éxito Machika, J Balvin continúa liderando los ‘streams’ como uno de los videos más vistos del mundo en YouTube, contando actualmente con más de 75 millones de vistas y en Ecuador alcanza la posición número uno del chart general de radio.

Video: YouTube, canal J Balvin VEVO