Jared Leto será 'Morbius' en un 'spin-off' de Spiderman

El director sueco de origen chileno Daniel Espinosa dirigirá al actor estadounidense Jared Leto en 'Morbius', una cinta derivada ('spin-off') del universo cinematográfico del estudio Sony sobre las historias de Spiderman. Así lo informó este jueves, 28 de junio del 2018, The Hollywood Reporter.

Morbius, villano de las historias del hombre araña, es un científico que padece una enfermedad sanguínea, pero sus intentos para curarse a sí mismo le convierten finalmente en una especie de vampiro.



Este personaje fue creado por Roy Thomas y Gil Kane y apareció por primera vez en un cómic, en 1971, en el número 101 de 'The Amazing Spider-Man'.



'Morbius' será una nueva pieza del rompecabezas cinematográfico que está preparando Sony sobre las aventuras de Spiderman.



La primera película de este proyecto fue 'Spiderman: Homecoming' (2017), que contó con Tom Holland como protagonista y que recaudó en todo el mundo USD 880 millones.



La continuación de este filme se titulará 'Spiderman: Far From Home' y llegará a los cines en julio de 2019.



Asimismo, 'Venom', cinta derivada acerca de este temible enemigo de Spiderman, presentará a un elenco liderado por Tom Hardy y Michelle Williams y se estrenará el próximo 5 de octubre.



Ganador del Óscar a Mejor Actor Secundario por 'Dallas Buyers Club' (2013), Leto ha destacado recientemente en películas como 'Suicide Squad' (2016) o 'Blade Runner 2049' (2017).



Además de actor, Leto es el cantante y guitarrista del grupo de rock Thirty Seconds to Mars.



Por su parte, Daniel Espinosa llamó la atención con el inesperado éxito del thriller sueco 'Easy Money' (2012) y triunfó en su desembarco en Hollywood con 'Safe House' (2015), que recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo.



El año pasado estrenó 'Life', que combinaba ciencia-ficción y terror en torno al trabajo de unos científicos (Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal y Rebecca Ferguson) en la Estación Espacial Internacional tras hallar evidencias de vida en Marte.