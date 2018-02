Japonés gana la custodia de 13 hijos nacidos de vientre de alquiler

Un hombre japonés ganó hoy, martes 20 de febrero del 2018, la custodia de 13 de sus hijos nacidos en Tailandia gracias a distintas madres de alquiler, anunció el juzgado de familia de Bangkok.

Mitsutoki Shigeta, de 28 años, fue confirmado como el único padre de los niños tras realizarse una prueba de ADN. Además, se le permitió cuidar de sus hijos porque la ley que prohíbe la maternidad subrogada en Tailandia no entró en vigor hasta un año después de que nacieran los pequeños.



Shigeta, hijo de un magnate japonés, contrató a varias mujeres tailandesas por más de USD 500 000 como vientres de alquiler en 2014, según el periódico Japan Times.



"El demandante ha visitado regularmente a los niños en el orfanato y ha cuidado bien de sus otros hijos. No hay pruebas de tráfico humano", señaló el juzgado. Shigeta fue investigado previamente por tráfico de personas, pero la Policía no encontró pruebas.



Nunca ha sido acusado de ningún delito. Según su abogado, solo quería una gran familia, indicó el periódico. "El demandante tiene acciones en numerosas empresas muy conocidas en Japón por valor de más de 3,1 millones de dólares, lo que demuestra que puede cuidar de todos los niños", confirmó el juzgado.



Shigeta tiene ahora la custodia completa de 16 niños. Otro juzgado tailandés ya le concedió la custodia de tres pequeños más en 2015. Según el comunicado del juzgado, el japonés planea volver a su país con todos sus hijos.



Desde que Tailandia prohibió la maternidad subrogada en 2015, las empresas de vientres de alquiler se han trasladado a otros países del sudeste asiático, sobre todo Camboya y Laos.