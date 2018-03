James Valantine, guitarrista de Maroon 5, habla de su paso por Ecuador

James Valantine es el guitarrista de la afamada banda Mar0on 5 que esta noche (1 de marzo) se presenta en Quito. Conversó con EL COMERCIO antes del show y resaltó lo emocionados que se encuentran de tocar en América Latina.

Ecuador y Guatemala son los únicos países latinos en la gira, ¿Qué esperan de esta nueva gira?

Estamos muy felices por poder salir de gira. Usualmente sacábamos un disco e íbamos. Pero por los horarios de TV de Adam Levine y el hecho de que tuvo otro bebé pospusimos la gira. Estamos emocionados.



¿Cómo te sientes de tocar por primera vez en Ecuador?



Es increíble. Hemos ido de gira por tantos años que es raro ir a un lugar por primera vez. Estamos emocionados y yo amo América Latina, me gusta pasar tiempo acá. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para conocer.



El álbum nuevo tiene diferentes géneros musicales desde la balada, al RB&B, el soft rock, ¿qué sonidos estaban buscando?

Cuando empezamos un álbum, no sabemos qué estamos buscando y eso es la parte divertida del proceso. Siempre buscamos inspirarnos en nuevos sonidos. Exploramos la música contémporanea, nos gusta ser parte de la conversación de la música actual y para mí hay más sonidos r&b en el disco que en los dos anteriores.



Es conocido que te gusta el blues. ¿Tratas de meter ese estilo en la banda?

Para los chicos, y especialmente para mí, el jazz y el blues están en el corazón de la música. Aprendí de música con el jazz, así que eso siempre aflora.



La banda ha ganado Grammys y ha ido de gira por más de 30 países. ¿Musicalmente hablando hay algo que sienten que les falte conquistar?

Por supuesto, puedes pasarte 100 años tocando música y nunca sentir que conquistaste todo. Siempre hay cosas por hacer como banda e individualmente, tenemos muchos intereses. Micky, el bajista, tiene un proyecto; Jesse está involucrándose en film scoring; y yo he tenido varios proyectos, hasta estoy tomando nuevas clases de guitarra.



Tienes tu guitarra propia que tiene el sonido de Maroon 5... ¿cómo fue la experiencia de hacer tu propio instrumento?

Sí, trabaje con esta empresa genial de California, Earnie Ball y ellos me llamaron, pero les dije que no necesitaba una guitarra diferente estaba bien con las que tocaba. Me dijeron que vaya y podíamos conversar algunas ideas. Lo que construimos fue una guitarra con los sonidos de Maroon5. Como tocamos diferentes estilos musicales cambiaba de guitarras en el escenario. Ahora solo toco la guitarra Valentine porque la diseñamos para que toque rock, funk, jazz, blues y country.



No todos los artistas tiene su propia guitarra, ¿como se sintió eso?

Ha sido genial para mi ego. (Se ríe)



¿En el escenario, qué canciones son las que más disfrutas tocar?

Me encanta los solos, pero va y viene. Ahora que tenemos material de cinco álbumes mis favoritas cambian. Me gusta This Love, Harder to Breath, de lo nuevo me gusta Best for You y What lovers do es muy divertido tocar.



La gente está viniendo de todo el Ecuador para este concierto, ¿qué te gustaría decirles?

Quisiera expresar mi gratitud, estoy muy feliz de que la gente continúe descubriendo nuestra música. Significa mucho que vengan y nos apoyen. Solo quisiera decir que les amamos.



Te integraste después a la banda, pero sus miembros originales y nuevos se han mantenido juntos por muchos años, ¿cuál es la clave para seguir juntos?



Si, bueno creo que para nosotros cada uno tiene su rol definido y estamos felices con eso. Muchas bandas se separan porque muchos quieren ser el 'frontman'; siempre supimos que Adam iba a ser esa persona. Pero mantenemos la comunicación abierta, al final del día somos muy buenos amigos yeso nos ayuda a seguir.



¿Para cerrar cuéntanos de tu experiencia en Ecuador, han podio hacer o probar algo?

Si, probamos el cebiche. Había probado el cebiche peruano porque he pasado tiempo ahí. El de aquí es diferente y me encanta que lo sirvan con canguil, es un gran toque porque me encanta el canguil. Soy de Nebraska un estado central, agricultor enEE.UU., somos conocidos por nuestro maíz. Me gustó eso.