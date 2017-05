¿Quiénes son los italianos del video viral de Despacito?

Es el video del momento: tres amigos van en el auto, en la radio pasan la canción de Luis Fonsi Despacito y ellos hablan de cuanto la detestan… hasta que no aguantan más y empiezan a cantar y bailar descontrolados.

Más de 15 millones de personas, incluido el propio Fonsi, se rieron mirando la desopilante escena. Pero ¿quiénes son los protagonistas?



Se llaman 'The Jackal', son originarios de Nápoles y en Italia son famosos desde hace unos años por los videos y series web que publican en su canal de Youtube.



Al principio de la historia eran cuatro amigos recién salidos de la primaria que se pasaban los días experimentando con una pequeña cámara; luego comenzaron a subir sus creaciones -parodias de películas, chistes sobre la actualidad italiana, series web- a Youtube. Gracias al éxito -su canal suma más de 30 millones de visualizaciones.– llegaron a realizar publicidades para importantes empresas y tuvieron tiras en programas de telvisión.



Ahora, además, harán su debut en el cine, con 'Addio fottuti musi verdi' (Adiós jodidas caras verdes), una comedia de ciencia ficción, cuyos detalles, más allá de un breve tráiler, aún no fueron revelados.



"Estamos muy emocionados, finalmente podemos mostrarles el empeño que metimoPASITO PASITO SUAVE SUAVECITO", escribieron al anunciar este jueves el lanzamiento de la película.



El equipo de la productora está formado por 10 personas, entre ellos los protagonistas del video de Despacito: el actor y director del casting Ciro Priello (el conductor), el actor Fabio Balsamo (el acompañante), el actor y youtuber Gianluca Fru (asiento posterior), el actor y CEO Simone Ruzzo y el director Francesco Ebbasta.



Su nombre -"chacales"- se debe a que alimentan su creatividad "robando" de todo tipo de referencia. Películas, series, televisión, además de la actualidad italiana. Entre sus referentes citaron a los Monty Python, Massimo Troisi, Woody Allen, Will Smith, Leonardo Di Caprio, el humor negro, Pirandello, entre otras cosas.



También, su Nápoles natal es un lugar fundamental para ellos, ya que la consideran una ciudad "que inspira", según dijeron en varias entrevistas. Muchos de los temas de sus videos -algunos con un costado más social- están inspirados en los problemas de la ciudad, desde la basura hasta la criminalidad.



"Nuestro sueño, desde pequeños, era el cine. Ahora, no sabemos si el cine se mudará en la web o si el web se mudará al cine", afirmaron en una entrevista. "En cualquier caso, nosotros vamos a estar listos".