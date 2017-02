Ministra pide prohibir entrada a Venezuela a Alicia Machado

La ministra venezolana para los servicios penitenciarios, Iris Varela, pidió hoy (1 de febrero de 2017) que se prohíba la entrada al país a la ex miss Universo Alicia Machado -nacida en la nación petrolera y con ciudadanía estadounidense desde 2016.

"Alicia Machado vinculada al narcotraficante mexicano debe prohibírsele la entrada a nuestra Patria, que se quede arrastrándose a los Clinton", dijo en un mensaje publicado en Twitter Varela, chavista, exdiputada y defensora de la llamada revolución bolivariana.

Con tres mensajes escritos en letras mayúsculas, la ministra afirmó repudiar "la acción vergonzante" de Machado que, según dijo, mantiene en la actualidad una relación amorosa con un "narcotraficante mexicano".



"Los venezolanos no podemos aceptar que una p... venga a pisotear nuestra amada bandera nacional, estandarte glorioso de lucha y libertad", agregó.

Estas declaraciones fueron recogidas por los medios locales que, como la ministra, no explicaron las razones que habrían motivado tales palabras.



Machado, por su parte, no ha emitido opiniones al respecto a través de las redes sociales, aunque el martes la exreina de belleza compartió en Twitter un artículo de Vogue que analizaba las supuestas similitudes entre el fallecido líder socialista Hugo Chávez y el actual presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

La ex miss llamó la atención de los medios durante la campaña presidencial estadounidense por el apoyo que recibió de parte de la candidata demócrata Hillary Clinton y por las denuncias que hizo contra Trump, a quien acusó de misoginia y xenofobia.

Machado, que también es modelo, actriz y cantante, ha criticado en el pasado al Gobierno socialista instaurado en Venezuela desde 1999 con la llegada de Chávez al poder, y continuado por el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro.