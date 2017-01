Iris Mittenaere, de Francia, es la nueva Miss Universo

La representante de Francia, Iris Mittenaere, fue coronada este domingo 29 de enero de 2017 como la nueva Miss Universo en una ceremonia que tuvo lugar en Manila (Filipinas). La francesa de 24 años se convirtió así en la sucesora de Pia Wurtzbach.

El evento tenía previsto iniciar a las 19:00 de hoy, 29 de enero. Representantes de 86 países viajaron hasta el país de origen de la Miss Universo saliente para participar en el concurso cuya gala final se desarrolló en el Mall of Asia Arena (Manila).

Desde Ecuador viajó el pasado 10 de enero de 2017 la representante Connie Jiménez oriunda del cantón Ventanas (Los Ríos). A pocas horas de que se inicie el evento, la ecuatoriana se posicionó entre las 15 candidatas con más posibilidades para suceder a la filipina, según el portal E! Entertainment Television.

La transmisión desde Manila (Filipinas) se inició poco antes de las 19:00. Acompañadas de la música de Flo-Rida, las candidatas desfilaron una por una en la pasarela.



A las 19:06 Connie Jiménez subió al escenario luciendo un vestido color turquesa mientras de fondo sonaba la canción Low de la agrupación. El desfile de las candidatas lo cerró la representante de Vietnam a las 19:10.

Posteriormente, todas las candidatas subieron al escenario y recibieron a Steve Harvey, anfitrión de la gala quien pidió un aplauso para todas las participantes.



"Sé lo que están pensando", dijo Harvey haciendo referencia a la polémica que protagonizó en la ceremonia pasada cuando dijo equivocadamente que la representante de Colombia, Ariadna Gutiérrez, era la ganadora cuando realmente era la filipina Pia Wurtzbach.

El presentador de la gala, Steve Harvey, cometió en la edición anterior del certamen de belleza un error al anunciar a la colombiana Ariadna Gutiérrez como la ganadora de Miss Universo cuando realmente la corona le había sido orotgada a la filipina Pia Wurtzbach. Foto: EFE.



"Cuando cometes un error debes salir adelante... Este año sí lo haremos bien", dijo el presentador. "Esta noche no se trata de mi, sino de estas mujeres", resaltó. Posteriormente presentó a la modelo de talla plus Ashley Graham quien se encontraba tras bastidores de la ceremonia y fue su co-anfitriona durante la ceremonia.



Cerca de las 19:15, se presentó un recorrido de lo que fue el año de Pia Wurtzbach como la Miss Universo 2016. El clip inició con el momento en el que el presentador anunció equivocadamente a la colombiana como ganadora y continuó con las acciones realizadas por la filipina durante su reinado.



Posteriormente, la Miss Universo saliente subió al escenario luciendo un vestido de gala color magenta y agradeció al presentador por hacerla "la Miss Universo más popular". A lo que el respondió que le agradecía por hacerle "el presentador más popular".

Ecuador queda fuera de las 13 finalistas de la competencia

A las 19:30, el presentador Steve Harvey, anunció a las 13 finalistas de la gala de belleza. Resaltó que 12 de ellas fueron elegidas por sus participaciones en los eventos previos a la ceremonia y que otra fue seleccionada por votación del público en la web.



Luego de ser nombrada, cada una de las finalistas dio un pequeño discurso y contó un poco sobre su vida.



Las 13 finalistas fueron: Mary Esther Were (Kenia) Kezia Warouw (Indonesia), Deshuana Barber (Estados Unidos), Kristal Silva (México), Valeria Piazza (Perú), Keity Drennan (Panamá), Andrea Tovar (Colombia), Maxine Medina (Filipinas), Siera Bearchell (Canadá), Raissa Santana (Brasil), Iris Mittenaere (Francia), Raquel Pelissier (Haití) y Chalita Suansane (Tailandia).



La representante de Ecuador quedó fuera de la competencia al no clasificar entre las 13 finalistas y envió un mensaje de agradecimiento por el apoyo a través de su cuenta de Twitter minutos después.

Desfile en traje de baño

A las 20:11, las 13 candidatas finalistas desfilaron en terno de baño. Para esta parte de la competencia, las mujeres tuvieron la opción de elegir el atuendo y los zapatos de su preferencia. La mayoría de candidatas se inclinó por los colores amarillo y magenta. Solamente cinco representantes eligieron ternos de baño con diseños estampados.

Tras el desfile, cuatro finalistas fueron eliminadas. Las representantes de quedaron en la competencia fueron: Deshuana Barber (Estados Unidos), Chalita Suansane (Tailandia), Iris Mittenaere (Francia), Kristal Silva (México), Mary Esther Were (Kenia), Andrea Tovar (Colombia), Siera Bearchell (Canadá), Raquel Pelissier (Haití) y Maxine Medina (Filipinas).



Desfile en traje de gala

A las 20:53, las nueve candidatas que aún aspiraban a convertirse en la próxima Miss Universo se tomaron el escenario para lucir el traje de gala. En primer lugar aparecieron las representantes de Estados Unidos, Tailandia y Francia seguidas por las de México, Kenia y Colombia. En último lugar desfilaron las reinas de belleza de Canadá, Haití y Filipinas.



Tras esta competencia, las representantes de Estados Unidos, México, Canadá, fueron eliminadas lo que dejó a las candidatas Iris Mittenaere (Francia), Mary Esther Were (Kenia), Andrea Tovar (Colombia), Maxine Medina (Filipinas), Chalita Suansane (Tailandia) y Raquel Pelissier (Haití). como las opcionadas para coronarse al final de la ceremonia y suceder así a la filipina. Ellas pasaron a la ronda de preguntas.

Ronda de preguntas

La representante de Filipinas fue la primera en tomar el escenario para la ronda de preguntas. "¿Cuál es el cambio más significativo que has visto en el mundo en los últimos 10 años?", le preguntó Harvey a lo que respondió que durante su vida ha sido testigo de la unión como una nación.



En tanto, a la representante de Kenia, se le preguntó qué le preocupaba más sobre la presidencia de Donald Trump. Nerviosa respondió en inglés que ella consideraba que la elección del magnate como presidente de EE.UU. había "unido a una nación".



La representante de Tailandia dijo ante la pregunta de a qué lider del mundo admira y por qué que su elegido era el rey de Tailandia por el trabajo incansable que ha hecho por la gente del país desde que ella nació.



A la candidata francesa se le preguntó sobre la crisis de refugiados en Europa y sobre si los países deben tener el derecho de abrir o cerrar sus fronteras. La representante respondió que considera que en el mundo se debe tener ese derecho y que Francia tiene las fronteras abiertas con el fin de convertirse en una nación globalizada. Para ella, las fronteras abiertas permiten "conocer más el mundo".



La candidata de Haití respondió que en caso de haber participado en las marchas del pasado 28 de enero que se realizaron en diversas partes del mundo lo habría hecho por los derechos humanos. "Todos nos necesitamos y necesitamos respetarnos los unos a los otros", dijo.



Al ser consultada sobre la existencia de la violencia en la sociedad actual y qué se puede hacer al respecto, la candidata de Colombia usó como una referencia su país y se mencionó a las campañas y a la educación como una herramienta para enseñar a los niños y cambiar así el futuro.

Finalistas

La representante de Colombia, Andrea Tovar, fue la primera finalista llamada tras la ronda de preguntas. Le siguió la francesa Iris Mittenaere y la tercera finalista fue la representante de Haití Raquel Pelissier.



Durante la ronda finale, las tres candidatas respondieron a una misma pregunta: "Nombra algo en lo que hayas fallado en la vida y qué aprendiste de esta experiencia". Para esta parte del certamen, mientras una representante respondía, las otras dos llevaban audífonos que les impedían escuchar las palabras de sus contrincantes.



La colombiana, Andrea Tovar dijo que muchas veces se falla "por todo". "En el momento que no aceptamos a alguien por su preferencia sexual. No ser capaz de aceptar su error. Creo que cualquiera de estas experiencias le da la oportunidad a uno de tener fortaleza en valores y principios".



En tanto, la francesa Iris Mittenaere dijo que ha fallado muchas veces en su vida. "Creo que cuando fallas tienes que ser elevado e intentar de nuevo y seguir adelante. Si hoy no soy una de las ganadores aún tendré el honor de ser una de las finalistas", dijo.



Por último, la candidata Raquel Pelissier, quien necesito que se le repita la pregunta, dijo que hace siete años sobrevivió al terremoto de Haití. "Creí que me había fallado porque vivía día a día y no vivía mis sueños". Sin embargo, reconoció que eso había cambiado actualmente. "Si estoy hoy aquí es porque estoy viviendo mi sueño", dijo.

Últimos momentos de la gala y premiación

Boyz II Men, banda ganadora cuatro veces de un premio Grammy, acompañó a las tres finalistas en su última oportunidad de impresionar a los jueces mientras desfilaron por última vez en el escenario y saludaron a la audiencia. Ellas caminaron escoltadas por los miembros de la banda y también recibieron de ellos una rosa roja.



Las candidatas se ubicaron al frente del escenario para la coronación que tuvo lugar cerca de las 22:00. Antes de eso, Pia Wurtzbach dio su última caminata como Miss Universo luciendo un vestido azul.



Durante su discurso de despedida, que sonó mientras desfilaba, agradeció a su madre y a su hermana. "El título fue un sueño hecho realidad para mi, pero el sueño continúa", dijo la filipina.



La segunda finalista para Miss Universo fue la representante de Colombia, Andrea Tovar. Lo que dejó a las candidatas de Haití y de Francia en la competencia por la corona.

Antes de anunciar el nombre de la ganadora, Pia Wurtzbach subió nuevamente al escenario para entregarle a Harvey unos lentes con el fin de evitar que cometa el mismo error de el año pasado.

Momentos después, el presentador anunció a Iris Mittenaere, de Francia como la ganadora lo que dejó como primera finalista a la haitiana