Investigan a Kevin Spacey por tres nuevas acusaciones de agresión sexual

Scotland Yard está investigando tres nuevas acusaciones de agresión sexual contra el actor estadounidense Kevin Spacey, que supuestamente habrían tenido lugar en Reino Unido. Con estos tres cargos, Spacey suma ya un total de seis denuncias.

El medio especializado TMZ informó de estos nuevos testimonios, que fueron confirmados por la policía a la revista Variety. El pasado 8 de febrero, un hombre aseguró que había sido agredido sexualmente por el actor en 2008 en Lambeth, barrio londinense donde se encuentra el teatro Old Vic, del que Spacey fue director artístico desde 2003 hasta 2014.



Otro hombre contó el 14 de febrero que también había sufrido abuso en Gloucester en 2013. La tercera víctima asegura que fue asaltado en Westminster en 1996. Cada caso está siendo investigado por el Comando de Delitos Sexuales y Abuso Infantil.



Ya el pasado mes de noviembre más de 20 trabajadores del teatro Old Vic Theater transmitieron sus quejas por el "comportamiento inapropiado" de Spacey.



El actor también ha sido acusado por varios empleados actuales y anteriores de la serie de Netflix 'House of Cards'. El primero en denunciar presuntos abusos sexuales por parte del intérprete fue el actor Anthony Rapp, que denunció Spacey le acosó sexualmente cuando tenía 14 años.



Estos escándalos sexuales le han costado su carrera a Spacey, quien perdió su papel protagonista en 'House of Cards' y en 'Todo el dinero del mundo', película de Ridley Scott en la que fue reemplazado por Christopher Plummer. Además, la Academia de televisión estadounidense le retiró el Emmy de Honor.