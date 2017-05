Cruzada para recabar datos sobre violaciones a los derechos de la naturaleza en Ecuador

Este 11 de mayo del 2017 se presentó en Quito la iniciativa denominada La Ruta de la Verdad y la Justicia. Se basa en la recolección de información sobre supuestas violaciones a derechos de la naturaleza.

Comenzará este sábado 13 de mayo en El Coca (provincia de Orellana). Esperanza Martínez, vocera de Acción Ecológica, señaló que recorrerán durante al menos dos años pueblos y territorios en los que se habrían producido afectaciones. Habrá cuatro rutas que agruparán, a su vez, cuatro problemas específicos.



La Ruta del Jaguar, por ejemplo, recogerá información sobre la explotación minera. La de la Anaconda buscará testimonios y datos sobre las actividades petroleras, la del Colibrí se enfocará en los problemas producidos por la expansión urbana y, finalmente, la del Ceibo tratará sobre el daño a pueblos y a la naturaleza por monocultivos.



Antonela Calle, vocera de la agrupación Yasunidos, participó de la rueda de prensa que se realizó la mañana de este jueves. Ahí señaló que es necesario tener información de los pueblos y comunidades para poder crear un diagnóstico sobre la verdadera situación, sobre todo en los campos petroleros.



Ella aprovechó el espacio para recordar una iniciativa de su agrupación que no prosperó y que apuntaba a evitar la explotación del Parque Nacional Yasuní. El 6 de mayo del 2014, el entonces titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Domingo Paredes, indicó que el colectivo Yasunidos alcanzó 359 761 firmas validas. Este porcentaje no fue suficiente para dar paso a la consulta popular que se pretendía para que la población decida sobre la no explotación en esa zona.



La actividad del sábado iniciará con la Ruta de la Anaconda. En El Coca se realizará una autodenominada audiencia que pretende acoger a líderes sociales, indígenas y trabajadores del sector. También está previsto que acudan autoridades locales para dar información y datos. Tras este proceso se emitirá un manifiesto.



El catedrático Julio César Trujillo, exasambleísta constituyente y miembro de la organización civil Comisión Nacional Anticorrupción, será parte de un tribunal que recogerá la información. Él considera que la Constitución de Montecristi, que otorgó derechos a la naturaleza, ha sido pasada por alto en las actividades extractivistas.



Los grupos ecologistas presentarán la información recogida a lo largo de esta iniciativa a las autoridades locales y nacionales. En caso de plantearse violaciones a la naturaleza o a los derechos humanos no descartan iniciar acciones legales dentro y fuera del país.