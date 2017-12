Abren investigación en Francia por leche infantil contaminada con salmonela

La fiscalía de París abrió una investigación preliminar por “daños involuntarios” y “puesta en peligro de la vida ajena”, entre otros, por el caso de la leche infantil contaminada con salmonela del grupo francés Lactalis, informó este martes 26 de diciembre del 2017 una fuente judicial.

La investigación preliminar se abrió el viernes, también por los presuntos cargos de “engaño agravado por el peligro para la salud humana”, y “no ejecución de un procedimiento de retirada de un producto” perjudicial para la salud, y fue confiada a los gendarmes de la sección de investigaciones de Angers (oeste de Francia) y de la oficina pública Oclaesp, especializada en este tipo de casos.



A media jornada del martes, Lactalis no había podido ser contactada por AFP.



Lactalis, el primer grupo lechero francés, anunció la semana pasada la retirada de toda su producción desde febrero de leche infantil y otros productos del mercado francés e internacional, procedentes de la planta de Craon (oeste) por riesgo de contaminación con salmonela.



“Una contaminación se introdujo en nuestra fábrica de Craon a raíz de unas obras realizadas durante el primer semestre de 2017”, informó la empresa.



El volumen de los productos afectados por esta retirada masiva representaría miles de toneladas. Pero el grupo Lactalis, conocido por su discreción -no publica sus cuentas-, no quiso dar ninguna cifra.



La salmonela es un tipo bacteriano que puede producir intoxicaciones alimentarias que pueden provocar náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea, así como infecciones más graves. El riesgo es mayor para los niños y las personas de la tercera edad.



La primera demanda la presentó a mediados de diciembre Quentin Guillemain, padre de una niña de tres meses que consumió una de las leches infantiles afectadas, pero que no enfermó. La asociación de consumidores UFC-Que Choisir había anunciado su intención de hacer lo mismo.



“La apertura de esta investigación es una muy buena noticia. La fiscalía fue muy reactiva y eso muestra que los elementos que habíamos denunciado proporcionan material para una investigación”, dijo a la AFP Jade Dousselin, abogada de Guillemain.

Fábrica paralizada



Según Dousselin, “numerosos padres” expresaron también su deseo de presentar una demanda en este caso.



Al 20 de diciembre, la autoridad de vigilancia sanitaria de Francia había registrado 35 bebés afectados por salmonelosis en Francia desde agosto. Esta cantidad, poco frecuente, la llevó a mencionar una “epidemia”.



La salud de todos los niños que enfermaron, incluidos los 16 que fueron hospitalizados, es buena. Entre ellos, se probó que 31 habían consumido una leche infantil de la fábrica de Craon de Lactalis.



La retirada concierne a productos de las marcas Picot (leche en polvo y cereales infantiles), Milumel (leche en polvo y cereales infantiles) y Taranis (mezcla de aminoácidos en polvo destinados al tratamiento de patologías), precisó Lactalis.



Una parte de los 350 trabajadores de la empresa sufrirán medidas de paro técnico, que se anunciarán en los próximos días, según el grupo.



La producción de la planta, que pertenece a Lactalis desde 2006, se detuvo el 8 de diciembre para realizar una gran limpieza de las instalaciones.



Dicha planta, ya había sufrido una contaminación por salmonela en 2005, justo antes de su compra.