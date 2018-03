Piden investigar a fiscal de Manhattan por manejo de caso Weinstein

El movimiento contra el acoso sexual Time's Up pidió al gobernador del estado de Nueva York que abra una investigación para saber por qué Harvey Weinstein aún no fue inculpado por la justicia, casi seis meses después del escándalo sobre sus abusos sexuales.

Time's Up informó el lunes 19 de marzo del 2018 en un comunicado que pidió al gobernador Andrew Cuomo “una investigación independiente sobre el proceso de decisión en este caso”, incluido un “examen completo” de los intercambios entre abogados del poderoso productor de Hollywood y el despacho del fiscal de Manhattan Cyrus Vance, para garantizar la “integridad” del fiscal y “restablecer la confianza” en su despacho.



El movimiento señala el caso de la modelo italiana Ambra Battilana Gutierrez, que no dio lugar a ninguna acusación del fiscal de Manhattan en 2015, cuando la policía, en posesión de una grabación de audio comprometedora, pensaba que tenía un caso sólido.



Time's Up cita un reciente artículo de la revista New York según el cual inspectores de la policía neoyorquina incluso ayudaron en ese entonces a “esconder” a Battilana, reservando habitaciones de hotel bajo nombres falsos, por temor a que el fiscal intentase obstaculizar la investigación.



Estas informaciones ameritan un “examen inmediato”, insistió Time's Up.



El movimiento considera asimismo “particularmente perturbadoras” las informaciones publicadas por algunos medios neoyorquinos según las cuales el fiscal Vance, un demócrata recientemente reelecto al cargo, podría haber sido influenciado por Weinstein y sus abogados.



Estas sospechas se deben a que el equipo de abogados de Weinstein, liderado por el célebre Benjamin Brafman, incluye a excolaboradores o allegados de Vance.



Contactado por la AFP, el despacho del fiscal no comentó de manera inmediata al pedido de investigación.



Interrogado el jueves pasado sobre la posibilidad de que Weinstein sea inculpado, Vance fue vago. “La investigación sigue estando muy activa” aseguró a la AFP , “pero no puedo decir nada más”.



Weinstein enfrenta varias demandas civiles en su contra en Nueva York y Los Ángeles. Hay investigaciones penales en Nueva York, Los Ángeles y Londres, pero ninguna ha culminado en su acusación formal.



El productor caído en desgracia, que cumple 66 años este lunes 19 de marzo del 2018, no es visto en público desde hace meses. Supuestamente está en tratamiento contra la adicción sexual en una clínica de Arizona.

Más de un centenar de mujeres lo han acusado de acoso, agresión sexual o violación desde que estalló el escándalo en octubre pasado.