Instagram, la peor red social para la salud mental, según estudio

Un reporte de la Royal Society for Public Health del Reino Unido determinó, luego de un estudio, que Instagram es la red social que más daño causa a la salud mental. El informe, titulado #StatusOfMind, tenía como fin “examinar los efectos positivos y negativos de las redes sociales en la salud de los jóvenes”, según su descripción.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores evaluaron a 1 479 personas cuyas edades oscilan entre los 14 y los 24 años y les consultaron cómo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Snapchat los hacían sentir.



El sondeo determinó que YouTube es la aplicación más positiva, mientras que detrás de Instagram, Snapchat demostró ser la segunda más dañina para la salud y el bienestar de los jóvenes.

Quienes participaron en el estudio respondieron 14 preguntas en total. La temática de estas tenía que ver con los sentimientos que despertaban en los jóvenes las redes sociales que fueron parte del sondeo. También se les consultó si sentían ansiedad, depresión o soledad mientras usaban las plataformas, de acuerdo al Huffington Post.

Adicionalmente, las encuestas buscaban investigar cómo esas redes sociales impactaban en la imagen corporal, calidad de sueño y bullying. También se centraron en determinar el nivel de FOMO, un concepto relativamente nuevo que, según el portal Hipertextual “podría afectar a casi dos tercios de la población” y se produce cuando las personas sienten que se pierden “demasiadas cosas mientras los demás se divierten”.

La revista TIME afirma que en el estudio “todas las redes sociales recibieron calificaciones positivas en lo que se refiere a autoidentidad, autoexpresión, construcción de comunidad y soporte emocional”. YouTube recibió una buena calificación por “concienciar sobre las experiencias de otros respecto a la salud, proveer acceso a información de salud fidedigna y por disminuir los niveles de depresión, ansiedad y soledad de los encuestados”, asegura el medio estadounidense.

Este no es el primer estudio que se realiza sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental. En el 2015, una investigación de la Universidad Estatal de California, Fullerton, , halló que quienes reportan ansiedad por el uso de Facebook y otras redes sociales tienen patrones cerebrales similares a los hallados en personas adictas a las drogas.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas experimenta cambios en la conducta asociados a las adicciones sin sustancias.

En el 2016 la revista Health alertó que los jóvenes que usan más redes sociales tienen niveles más altos de depresión y ansiedad. En declaraciones al medio, el director del University of Pittsburgh Center for Research on Media, Technology and Health, Brian A. Primack, explicó que el uso de múltiples redes sociales puede llevar a las personas a experimentar "dificultades navegando en esos mundos y haciendo conexiones lo que podría llevar a cambios de humor o emociones negativas".