Inminentes recortes a la salud global serán el primer desafío del nuevo director de la OMS

Los recortes a la salud global delineados en el presupuesto presentado por la Administración del presidente Donald Trump constituyen el primer gran desafío para el director general electo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En torno a esa amenaza giró este 24 de mayo del 2017 la primera conferencia de prensa de Tedros, tras haber sido electo con el apoyo masivo de los Estados miembros de la OMS como máximo dirigente mundial para cuestiones sanitarias.



El plan de presupuesto de EE.UU., que será discutido próximamente en el Congreso, implica un recorte del orden del 25% a los programas de salud global y otros más drásticos para la asistencia humanitaria, las organizaciones internacionales, las misiones de paz y para los esfuerzos contra el cambio climático.



Como primera y más lógica solución, Tedros dijo que es urgente ampliar la base de donantes de la OMS, lo que permitiría reducir el impacto de los recortes previstos, acudiendo a los países y entidades que se han mostrado dispuestas a aportar más a la organización.



En la misma dirección apunta su idea de reforzar la unidad de búsqueda de fondos de la entidad sanitaria.



"Si tenemos tantos países como sea posible que contribuyan, con cualquier monto, esto ayudaría", comentó, para señalar a continuación que se debe romper la dependencia de los "donantes tradicionales".



"Cuando hay problemas con los donantes tradicionales, entonces el shock es grave, pero ampliar la base de contribuyente ayudaría a absorber el shock", comentó a la prensa.



El presupuesto de la OMS se compone de contribuciones obligatorias de los Estados miembros y de contribuciones voluntarias (públicas y privadas), pero son estas últimas las que representan las tres cuartas partes del total.



En este segmento, Estados Unidos ha sido tradicionalmente el principal contribuyente, con Reino Unido, Canadá, la Fundación Gates y la alianza para las vacunas GAVI también entre los principales donantes.



La financiación será, sin duda, uno de los componentes claves para avanzar en una de las áreas que Tedros y su equipo consideran prioritaria: la reforma del sistema de respuestas de emergencia de la OMS para que sea más eficiente, transparente y gestionada con mayor simpleza.



Esta cuestión se ha convertido en vital, ya que la imagen de la OMS todavía arrastra las consecuencias negativas de su reacción exagerada ante la pandemia de gripe A en 2009, mientras que la más reciente epidemia de ébola en África occidental (2014-2015), que causó más de 11.000 muertos, fue desatendida en su primera etapa.



"Necesitamos un nuevo programa porque hay que estar preparados para cualquier epidemia, en cualquier lugar y momento", dijo Tedros.



Varios países han sugerido en la asamblea que los reúne hasta el próximo día 31 en Ginebra que se realicen simulaciones de la respuesta a las epidemias "para que las mentes estén preparadas y no solo la logística", explicó el nuevo responsable.



"Al final del día lo que importa es la mentalidad porque sin ella no importa qué programa se establezca, no funcionará", comentó.

El director general electo de la OMS, de nacionalidad etíope, también señaló que la cobertura universal de atención sanitaria será "el centro de gravedad" de sus esfuerzos y que ayudará a que cada país lo consiga a su manera.



"En algunos países se acude a lo privado, otros solo optan por los servicios públicos, otros se deciden por una combinación de ambos, algunos aplican impuestos, otros lo hacen a través de aseguradoras, lo que quiero decir es que no hay una sola vía para lograr la cobertura universal", declaró.



Biólogo de formación, con un máster en inmunología de las enfermedades infecciosas y un doctorado en Filosofía, Tedros fue ministro de Sanidad y de Exteriores de Etiopía.