Inicia la búsqueda del jurado para procesar a Bill Cosby por abusos sexuales

Un juez de EE.UU. comenzó este 22 de mayo del 2017 la búsqueda de los 12 miembros del jurado que tendrán que decidir la suerte del famoso cómico Bill Cosby, quien se enfrenta a su primer juicio por agresión sexual en medio de gran expectación mediática.

El jurado evaluará el caso de Andrea Constand, que sostiene que una noche a principios de 2004 el artista la drogó y abusó sexualmente de ella en su mansión de la localidad de Chelteham (Pensilvania), una dinámica que denuncian haber sufrido más de medio centenar de mujeres.



Del brazo de un hombre y ayudado por un bastón, Cosby llegó sobre las 08:00 hora local (12:00 GMT) a una corte de Pittsburgh (Pensilvania) vestido con un traje de color marrón claro y en medio de gran atención mediática, con decenas de cámaras de televisión alrededor del juzgado.



Según muestran las imágenes de televisiones locales, Cosby caminó lentamente y se negó a responder a las preguntas que le gritaban los periodistas.



En el interior de la corte, está previsto que el juez Steven T. ONeill y los abogados de la acusación y la defensa entrevisten durante los próximos días a centenares de personas provenientes de una lista de votantes y personas con derecho a conducir del condado de Allegheny, que incluye la ciudad de Pittsburgh.



El objetivo es encontrar a 12 personas que, como parte del jurado, no tengan una opinión preconcebida de los hechos y puedan evaluarlos de manera independiente, una tarea nada fácil debido a la gran polarización que ha ocasionado en la sociedad estadounidense el caso contra Cosby, apodado "el papá de América".



Debido a estas dificultades, la corte ha convocado a las entrevistas para el jurado a 2.934 individuos, un número mayor al habitual, que suele oscilar entre las cien y 150 personas.



El juicio se celebrará en la localidad de Norristown, en el condado de Montgomery y a las afueras de Filadelfia, pero la selección del jurado se lleva a cabo en el condado de Alleghenym, en la ciudad de Pittsburgh, a petición de los abogados de Cosby.



La defensa considera que las personas del condado de Montgomery ya tienen ideas preconcebidas sobre el caso y han sido sometidas a una gran presión mediática porque allí es donde, hasta ahora, se han llevado a cabo las audiencias preliminares al juicio.



Una vez que el jurado haya sido seleccionado en Pittsburgh, los 12 miembros y 6 suplentes recorrerán más de 480 kilómetros hasta la ciudad de Norristown.



El comienzo del juicio está previsto para el 5 de junio y se calcula que durará unas dos semanas.



Cosby, protagonista de programas tan exitosos como 'The Cosby Show', ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones de abusos sexuales y asegura que hubo consentimiento en la relación que mantuvo con Andrea Constand, que en 2004 era amiga del actor y entrenaba al equipo de baloncesto de una universidad de Pensilvania.



No está previsto que Constand, que ahora vive en Canadá, preste declaración durante el juicio.



En 2005, Constand demandó a Cosby, pero el actor alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Pensilvania para indemnizar a la mujer por la vía civil y evitar que un proceso criminal contra él.



No obstante, la divulgación del testimonio de la víctima en ese proceso judicial antiguo hizo que la Fiscalía presentara cargos en su contra en diciembre de 2015.



El intérprete fue el primer afroamericano en tener su propio programa de televisión en los años 60, se convirtió en un referente de la comedia televisiva en EE.UU. durante décadas y ahora podría protagonizar uno de los juicios más sonados de Hollywood.