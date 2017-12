Los diez YouTubers que más dinero recaudaron en 2017

El imparable crecimiento de la multimillonaria industria desarrollada en torno a YouTube ha dejado bien en claro que la fiebre por las nuevas celebridades nacidas desde la plataforma de videos de Google no tiene ninguna intención de perder fuerza.

Más allá de que mucho de los YouTubers más exitosos de 2017 "viven" en el contexto virtual de los videojuegos, estos recaudaron millones de dólares en el mundo real gracias a sus aventuras que atrapan la atención de millones de jóvenes alrededor del planeta.



Casi la mitad de las diez personalidades de YouTube reconocidas por la revista Forbes que más dinero recaudaron durante 2017 son gamers, y en el podio hay dos personas que se dedican enteramente a probar los últimos títulos del mundo de los videojuegos con disparatados comentarios en tiempo real.



Un total de seis YouTubers lograron entrar al Top 10 mundial por primera vez, lo que demuestra que nadie tiene un lugar asegurado dentro de una industria que muta año a año.

Daniel Middleton

Con 17 millones de suscriptores, el jugador de Minecraft británico lanzó su canal en 2012 donde ya lleva amasados 11 mil millones de vistas. Además, publicó su propia novela y se embarcó en un tour mundial de 50 presentaciones, entre las que se destacan cuatro shows agotados en la opera de Sydney.



Ingresos: USD 16,5 millones.

Evan Fong

Fong pone el foco en videojuegos como Grand Theft Auto y Call of Duty, lo que le ha ayudado a acumular 22 millones de suscriptores y ganar el auspicio de marcas que le pagan hasta USD 450 000 para aparecer en sus videos promocionando sus productos.



Ingresos: USD 15,5 millones.

Dude Perfect



Cinco amigos se divierten en cámara junto a su mascota panda, a medida que se atreven a realizar las acrobacias más arriesgadas e insólitas como por ejemplo llevar adelante un reto de lucha libre completamente envueltos en papel burbuja. Sus trucos les permitieron amasar 25 millones de suscriptores.



Ingresos: USD 14 millones.

Mark Fischbach



Conocido como Markiplier por sus 19 millones de suscriptores, el gamer es reconocido por sus dramáticos comentarios a la hora de probar los videojuegos más populares. Sus cualidades histriónicas lo llevaron a protagonizar un show de comedia alrededor de los EE.UU. y Europa.



Ingresos: USD 12,5 millones.

Logan Paul



Un verdadero galán entre los YouTubers, el fornido joven acumula 15 millones de suscriptores a medida que narra aspectos cotidianos de su vida como la convivencia con su perro. Hoy se ha convertido en un diseñador de indumentaria con su propia línea bautizada Maverick.





Ingresos: USD 12,5 millones.

Felix Kjellberg

'PewDiePie' solía ubicarse al tope del ranking pero el 2017 no fue su mejor año. A pesar de contar con un récord de 58 millones de suscriptores, distintos escándalos vinculados a su comportamiento online lo llevaron a perder anunciantes debido a sus posturas abiertamente racistas.



Ingresos: USD 12 millones.

Jake Paul



Hermano menor de Logan Paul, Jake tuvo un exitoso paso por Disney Channel para hoy concentrarse en YouTube y sus 12 millones de suscriptores. Además de sus videoblogs, fundó su propia compañía de talentos para administrar a otras jóvenes promesas de la era digital.



Ingresos: USD 11,5 millones.

Ryan Toysreview



Con sólo 7 años de edad, el pequeño Ryan ya lleva cosechados 10 millones de suscriptores y tiene un verdadero trabajo de ensueño evaluando los juguetes más codiciados del mercado.



Ingresos: USD 11 millones.

Smosh

El dúo cómico integrado por Anthony Padilla e Ian Hecox los consagró como verdaderos pioneros de YouTube y a pesar de haber anunciado su separación oficial el pasado junio, conservan al día de hoy 22 millones de suscriptores.



Ingresos: USD 11 millones.

Lily Singh



La única integrante femenina del ranking, comenzó ofreciendo a su audiencia videos de auto ayuda y hoy se ha convertido en una autora reconocida por el New York Times por su bestseller 'How to Be a Bawse' sin descuidar sus 12 millones de suscriptores en la plataforma de videos.



Ingresos: USD 10,5 millones.

