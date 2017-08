Un ingeniero de Google defiende la dominación masculina en Silicon Valley

Google estuvo el domingo 6 de agosto de 2017 en el centro de una controversia luego que uno de sus empleados justificara en una comunicación interna la ausencia de diversidad en Silicon Valley y afirmara que la muy escasa presencia de mujeres se debe a diferencias biológicas.

La nota, calificada de “sexista” por la prensa estadounidense, reavivó el debate en curso sobre la existencia de una “cultura sexista y de acoso” en el conglomerado tecnológico, ampliamente dominado por los hombres.



En esta carta de 3 000 palabras, el empleado, un ingeniero, afirma que “las opciones y las capacidades de hombres y mujeres divergen, en gran parte debido a causas biológicas, y estas diferencias pueden explicar por qué no hay una representación igual de mujeres (en posiciones) de liderazgo”.



Sus aptitudes naturales llevan a los hombres a ser programadores en informática, mientras que las mujeres son, según este profesional cuya identidad no fue revelada, más proclives “a los sentimientos y a la estética que a las ideas”, lo que las conduce a elegir carreras en los dominios “social y artístico”.



“No es un punto de vista que la empresa o yo mismo respaldemos, promovamos o alentemos”, respondió en un correo electrónico dirigido a los asalariados Danielle Brown, encargada del área de diversidad, proveniente de la empresa Intel y arribada a Google hace apenas un mes.



Según su mensaje, que la AFP obtuvo, el debate interno en la compañía está animado por “los principios de igualdad en el empleo, que se pueden ver en nuestro código de conducta, nuestras políticas y nuestras normas antidiscriminatorias”.



Destaca sin embargo que Google siempre defendió una cultura en la cual aquéllos que tengan puntos de vista diferentes, incluso políticos, se sientan seguros de poder expresarlos”. Contactada por la AFP , Google no emitió comentarios. Resultaba difícil saber el domingo si el gigante de Internet prevé tomar medidas contra el ingeniero.



La publicación de esta nota por el sitio Motherboard se produce tras escándalos y renuncias ligados a la ausencia de diversidad en empresas emblemáticas de Silicon Valley, como Uber.