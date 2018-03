Indignación entre los fans de Goku por el final de Dragon Ball Super

Si hay un fandom que se caracteriza especialmente por generar spoilers, ese es el de Dragon Ball. A lo largo de los últimos meses, las filtraciones y sinopsis previas han conseguido mantener a raya a los seguidores del anime de cara a los nuevos capítulos.

Sin embargo, y ante el inminente final de Dragon Ball Super, han sido muchos los que han quedado decepcionados e indignados tras filtrarse varios datos clave sobre el último combate del Torneo de Poder.



Atención: Esta nota contiene spoliers

​

Las redes sociales han echado humo después de que se filtraran algunos rumores de la revista Weekly Shoen Jump. En ellos se indica que el episodio 130 sería el encargado de mostrar el climax final del enfrentamiento entre Goku y Jiren, donde el Saiyan continuaría desatando la versión más brutal de su Ultra Instinto.



El líder de las Tropas del Orgullo, por su parte, demostraría que no es un rival fácil de derrotar, desarrollando como ya pudo verse en el adelanto, su transformación más poderosa hasta la fecha.



Por su parte, y contra todo pronóstico teniendo en cuenta lo anterior, la situación se volvería en contra de Goku en el episodio 131.



Las filtraciones revelan que el líder del Universo 7 es eliminado por Jiren en el Torneo de Poder, aunque eso no es sinónimo de que vaya a ganar. En el último momento volvería a aparecer Freezer tumbando al único luchador en pie con su técnica más poderosa, el Death Beam.



Filtrados estos detalles, los fans no han dudado en opinar a través de las redes, y es que si bien una buena parte está de acuerdo con el final, los seguidores más fieles a Goku han quedado indignados.



Incluso después de desarrollar una transformación tan poderosa como el Ultra Instinto Perfecto, su héroe no es capaz de salir victorioso, algo que deja dudas sobre si no tiene tanto poder como se presuponía hasta ahora.



Por no hablar de los recelos que provoca entre muchos fans esa especie de giro en Freezer, el archivillano más emblemático del universo de Toriyama que, si se confirma este desenlace, se convertiría en el salvador del Universo 11.



En cualquier caso, la eliminación de Goku era una de las opciones que el fandom ya había contemplado de cara a un final tan impredecible. Con todo, no será hasta que Dragon Ball saque a la luz su último episodio el 25 de marzo, que se pueda reafirmar o no todas las teorías que rodean su desenlace.