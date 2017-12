Indígenas mayas esperan justicia tras perder vista por negligencia médica

Al menos medio centenar de indígenas mayas, todos ellos adultos mayores, sufrieron diversos daños en la vista tras ser sometidos a cirugías de cataratas por parte de la Fundación Cinépolis a través del programa Del Amor Nace la Vista y sin que hayan sido indemnizados, denunció este martes 26 de diciembre de 2017 una organización.

La Fundación No Más Negligencias Médicas dijo además, que la secretaría de Salud del estado de Quintana Roo, donde ocurrieron los hechos, dio un plazo de tres meses para aceptar o denegar la demanda de reparación de daños integrales a cinco de los afectados, quienes fueron los únicos que se atrevieron a demandar.



"El Gobierno considera esta demanda como una simple queja, cuando en realidad es una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado", sentenció Fernando Avilez Tostado, presidente de dicha fundación.



De acuerdo con Avilez Tostado, en octubre de 2015 la Fundación Cinépolis contrató a una clínica particular en Quintana Roo llamada Instituto de Salud Visual (ISVI), la cual no cumplía con los requerimientos para realizar cirugías de cataratas.



Relató que tras la intervención quirúrgica los afectados fueron contagiados con una bacteria intrahospitalaria lo que derivó en que perdieran la vista y dos de ellos, incluso, uno de los globos oculares, ya que en el quirófano no existían condiciones salubres adecuadas.



"A dos años de los hechos, los afectados sufren el olvido de la Fundación Cinépolis y de las autoridades de Quintana Roo, pues su salud se ha ido deteriorando progresivamente, incluso con graves afectaciones sicológicas, lo que pone en riesgo sus vidas", dijo.



Asimismo detalló que hoy cinco médicos que estuvieron involucrados en las operaciones no han podido ser localizados.



Avilez Tostado denunció que en México, en los últimos nueve años se han documentado 11 000 casos de negligencia médica, de los cuáles únicamente un 10 % está en juicio "y el resto no se atreven a denunciar", lamentó.



Por su parte, la empresa Cinépolis dijo en un comunicado que la información difundida por la asociación No Más Negligencias Médicas era falsa, pues sólo dos casos fueron reportados.



"De todas las cirugías financiadas bajo el programa Del Amor Nace la Vista en la clínica ISVI, únicamente nos fueron reportados dos casos de personas que perdieron la vista en uno de sus ojos", aseguró.



Del mismo modo, calificó este problema como "un riesgo que existe en el tipo de procedimiento quirúrgico practicado".



De acuerdo con datos de la Fundación Cinépolis, en los últimos 19 años, dicho organismo ha realizado 41 800 cirugías de cataratas gratuitas a gente de escasos recursos en todo el país como parte del programa Del Amor Nace la Vista.