Bill O'Reilly recibirá indemnización de USD 25 millones por despido de Fox

El presentador conservador Bill O'Reilly, despedido el miércoles 19 de abril de 2017 del canal Fox News tras ser acusado de acoso sexual, recibirá unos USD 25 millones de indemnización por su salida de la cadena, informaron medios estadounidenses.

Fox News no confirmó la cifra que correspondería a aproximadamente el salario de un año para el presentador.



Bill O'Reilly, de 67 años, presentaba el programa 'The O'Reilly Factor' -que durante años mantuvo audiencias récord en televisión por cable- y será reemplazado a partir del lunes 24 de abril a las 20:00 locales por Tucker Carlson en la transmisión.



Carlson, un conservador y provocador de 47 años, se unió a Fox hace tres meses y ha gozado altos ratings en el programa de las 21:00 locales, en el que reemplazó a la periodista Megyn Kelly, que salió del puesto para integrarse a la cadena NBC.



Considerada como una de las figuras menos conservadoras del canal, Kelly dijo -luego de su retiro del Fox- haber sido víctima de acosos sexual de parte del expresidente y fundador del medio, Roger Ailes, quien renunció el verano pasado debido a las acusaciones.



En marzo, el diario The New York Times reveló que O'Reilly y Fox habían pagado un total de USD 13 millones a cinco mujeres para poner punto final a acusaciones de acoso sexual contra el famoso presentador. Varios grandes anunciantes también cancelaron sus avisos en el programa tras la revelación.



La salida de O'Reilly no significa el fin de los escándalos en Fox. La colaboradora del canal Julie Roginsky entabló a inicios de abril una demanda alegando que había padecido acoso por parte de Ailes.

La periodista del canal CNN Alisyn Camerota, quien trabajó en Fox, dijo el jueves 20 de abril que los casos de más mujeres podrían salir a la luz.