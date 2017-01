Nada nuevo bajo el sol

Miles de personas viajan a diario entre distintos puntos de la ciudad para llegar a sus trabajos, centros de estudio o viviendas.

En el camino se cruzan con incontables objetos al servicio del público y, aunque las usan constantemente, no se detienen a mirar las huellas que dejan en ellas.



Son objetos comunes que de tanto uso se desgastan con rapidez. No importa las veces que sean reemplazados, su apariencia es vieja una y otra vez.



Durante dos semanas, me detuve a mirar esos cambios palpables pero a la vez imperceptibles para la mayoría.

Pulsador para cruce peatonal en las avs. 6 de Diciembre y Patria.

Las huellas del desgaste se notan; por ejemplo, en un bebedero que se utiliza especialmente en las horas más calurosas en Quito. O al accionar el semáforo para cruzar por una vía transitada.



La pintura y los mecanismos cambian con cada uso y se desgastan poco a poco. Lo mismo ocurre con el monedero para pagar el pasaje de transporte municipal o el piso por el que a diario miles de pasajeros caminan presurosos para llegar a sus destinos.



Los cambios también se ven en los parques, en donde juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicios pasan de ser objetos brillantes y coloridos a opacos y descascarados.

Caseta de cobros de la parada La Paz de la Ecovía.

Pulsador del bebedero de agua de la Plaza Grande.

Monedero de la parada La Paz de la Ecovía.